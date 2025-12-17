SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor, Mainz 05 deplasmanına 5 eksikle çıkacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 6’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Mainz 05 karşılaşmasına 5 eksik oyuncuyla çıkacak. Yarın oynanacak olan müsabakada Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara düdük çalacak.

Samsunspor, Mainz 05 deplasmanına 5 eksikle çıkacak

Samsunspor, yarın deplasmanda Mainz 05 ile saat 23.00’te karşılaşacak. Konferans Ligi’nde iki takımın da 10 puanı bulunurken, Samsunspor 5’inci, Mainz 05 ise 8’inci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisinde, kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ile Eyüp Aydın, kurallar gereği maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel'de karşılaşmada görev alamayacak.

COULİBALY 8-10 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Öte yandan Samsunspor Kulübü, takımın kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly’nin sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oyuncumuzun mevcut sakatlığı (sol diz iç yan bağ tam kat yırtığı) için öngörülen iyileşme süresi, sakatlandığı süre itibarıyla 8??"10 hafta olarak belirlenmiştir. Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

MÜSABAKAYI FİNLANDİYALI HAKEM MOHAMMAD AL-EMARA YÖNETECEK

Avrupa’da yoluna devam etmeyi hedefleyen Samsunspor, son haftalarda yaşanan mağlubiyetleri geride bırakarak Mainz deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve ilk 8 içinde yer alarak önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Mainz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Peiman Simani olacak.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun vefat ettiAdanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun vefat etti
NBA Kupası’nda şampiyon New York KnicksNBA Kupası’nda şampiyon New York Knicks
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.