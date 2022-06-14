Samsunspor, Mücahit Albayrak'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Mücahit Albayrak'ı renklerine bağladı.

Kırımız-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 yılında Samsunspor'da kiralık olarak oynayan ve son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncunun İstanbul'da, Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile görüştükten sonra 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

