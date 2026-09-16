Samsunspor, oyuncu satışından 30 milyon euroya yakın gelir elde etti

Süper Lig’de diğer kulüplerin aksine potansiyelli ve genç futbolcuları kadrosuna katarak sportif başarı arayan Samsunspor, bu sezon sattığı oyuncularla ön plana çıktı.

YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO!

Kırmızı-beyazlılar Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Rick van Drongelen ve Carlo Holse’nin satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın İHA’ya özel olarak paylaştığı bilgiye göre, bu 4 futbolcudan yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladıklarını söyledi. Samsunspor’un bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mouandimadji, 9,5 milyon euroya Olympiakos’a, 100 bin euro bedelle alınan Ali Diabate 8 milyon euroya Al Qadsiah’a, 200 bin euroya alınan Rick van Drongelen 6,5 milyon euroya Panathinaikos’a ve 2,5 milyon euroya transfer edilen Carlo Holse de 5,2 milyon euroya St. Louis’e satışı gerçekleşti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır