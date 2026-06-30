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Samsunspor taraftarları, 61. kuruluş yıldönümünü kutladı

Samsunspor’un 61. kuruluş yıldönümü, taraftarlar tarafından meşalelerle kutlandı.

Samsunspor taraftarları, 61. kuruluş yıldönümünü kutladı

Samsunspor’un 61. kuruluş yıldönümü, taraftarın katılımıyla düzenlenen meşale şovlarla kutlandı. Saatler 20.55’i gösterdiğinde eş zamanlı olarak yakılan meşaleler geceyi renklendirdi.

Samsunspor taraftarları, 61. kuruluş yıldönümünü kutladı 1

Taraftar grupları şehrin birçok yerinde yaptıkları kutlamalarla takımlarına destek verdi. Bazı taraftarların kutlama adresi, geleneksel hale gelen Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı oldu. Burada bir araya gelen Samsunspor taraftarları, sahil şeridi boyunca yan yana gelerek meşaleleri aynı anda yaktı.

Samsunspor taraftarları, 61. kuruluş yıldönümünü kutladı 2

Etkinlikler, taraftarların söylediği marşların ardından son buldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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