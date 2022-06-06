Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Peki Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? Dneyimli teknik direktörün hayatı, biyografisi ve çalıştırdığı takımlara ilişkin bilgiler haberimizde...

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

Bayram Bektaş 24 Şubat 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Tam adı Bayram Kadir Bektaş'tır.

Futbola Fransa'da Auxerre altyapısında başlayan Bayram Bektaş profesyonel kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.

İşte Bayram Bektaş'ın profesyonel futbol kariyeri:

1994-1995 Bilecikspor

1995-1997 Sarıyer

1997-1998 Antalyaspor

1998-1999 Altay

1999-2003 Beşiktaş

2003-2004 Trabzonspor

2004-2005 Konyaspor

2005-2007 Kocaelispor

BAYRAM BEKTAŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bayram Bektaş'ın çalıştırdığı takımlar:

2015-2016 Büyükşehir Gaziantepspor

2016-2017 Elazığspor

2017-2018 Ümraniyespor

2018 Göztepe

2018-2019 MKE Ankaragücü

2019-2020 Türkiye (yardımcı antrenör)

2020 Kayserispor

2021- Türkiye (yardımcı antrenör)

