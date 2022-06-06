Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Peki Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? Dneyimli teknik direktörün hayatı, biyografisi ve çalıştırdığı takımlara ilişkin bilgiler haberimizde...
Bayram Bektaş 24 Şubat 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Tam adı Bayram Kadir Bektaş'tır.
Futbola Fransa'da Auxerre altyapısında başlayan Bayram Bektaş profesyonel kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.
İşte Bayram Bektaş'ın profesyonel futbol kariyeri:
1994-1995 Bilecikspor
1995-1997 Sarıyer
1997-1998 Antalyaspor
1998-1999 Altay
1999-2003 Beşiktaş
2003-2004 Trabzonspor
2004-2005 Konyaspor
2005-2007 Kocaelispor
Bayram Bektaş'ın çalıştırdığı takımlar:
2015-2016 Büyükşehir Gaziantepspor
2016-2017 Elazığspor
2017-2018 Ümraniyespor
2018 Göztepe
2018-2019 MKE Ankaragücü
2019-2020 Türkiye (yardımcı antrenör)
2020 Kayserispor
2021- Türkiye (yardımcı antrenör)
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