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Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

06.06.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kulüpten yapılan yazılı açıklama sonrası merak konusu oldu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada Bayram Bektaş ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Peki Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? İşte deneyimli teknik direktörün biyografisi ve çalıştırdığı takımlar...

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Peki Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş kimdir? Dneyimli teknik direktörün hayatı, biyografisi ve çalıştırdığı takımlara ilişkin bilgiler haberimizde...

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

Bayram Bektaş 24 Şubat 1974 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Tam adı Bayram Kadir Bektaş'tır.

Futbola Fransa'da Auxerre altyapısında başlayan Bayram Bektaş profesyonel kariyeri boyunca çok sayıda takımda oynamıştır.

İşte Bayram Bektaş'ın profesyonel futbol kariyeri:

1994-1995 Bilecikspor
1995-1997 Sarıyer
1997-1998 Antalyaspor
1998-1999 Altay
1999-2003 Beşiktaş
2003-2004 Trabzonspor
2004-2005 Konyaspor
2005-2007 Kocaelispor

BAYRAM BEKTAŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bayram Bektaş'ın çalıştırdığı takımlar:

2015-2016 Büyükşehir Gaziantepspor
2016-2017 Elazığspor
2017-2018 Ümraniyespor
2018 Göztepe
2018-2019 MKE Ankaragücü
2019-2020 Türkiye (yardımcı antrenör)
2020 Kayserispor
2021- Türkiye (yardımcı antrenör)

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Samsunspor
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