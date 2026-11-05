Samsunspor - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Samsunspor Cumartesi 16:00 Tümosan Konyaspor

Samsunspor ile Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Samsunspor, 7 Kasım 2026 tarihinde, saat 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Hem kulüp tarihleri hem de sezon performansları açısından önemli bir mücadele.

Lig Durumu Samsunspor 17. Trendyol Süper Lig O 10 G 1 B 1 M 8 P 4 10 Attığı Gol 26 Yediği Gol -16 Averaj Tümosan Konyaspor 15. Trendyol Süper Lig O 10 G 2 B 2 M 6 P 8 6 Attığı Gol 13 Yediği Gol -7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Samsunspor 10 / 26 Tümosan Konyaspor 6 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı S Samsunspor İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 0 / 1 / 4 Gol 5 – 15 TK Tümosan Konyaspor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 1 / 3 Gol 2 – 6

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Samsunspor M M M M M tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M Tümosan Konyaspor M G M B B tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 5 mağlubiyet alarak sahasında büyük bir baskı hissediyor. Bu, ligin alt sıralarındaki konumlarını doğrudan etkiliyor.

Eksik Oyuncular Samsunspor 4 eksik Fatih Kaya Celil Yüksel Yunus Emre Çift Emre Kılınç Tümosan Konyaspor 3 eksik Adil Demirbağ Deniz Türüç Bahadır Han Güngördü

Samsunspor kadrosunda Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Şüpheli), Yunus Emre Çift (Şüpheli) ve Emre Kılınç (Şüpheli) yer almıyor.

Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Deniz Türüç (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Bahadır Han Güngördü (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Tanguy Coulibaly Samsunspor 2 Gol 1 Asist Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist Chidozie Awaziem Tümosan Konyaspor 2 Gol 0 Asist Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 1 Asist Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Ebrima Colley Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist

Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tanguy Coulibaly. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem.

İkili Rekabet 2 Samsunspor 1 Beraberlik 2 Tümosan Konyaspor Samsunspor 2-2 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 1-3 Samsunspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 0-1 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor 0-1 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 3-0 Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2, Tümosan Konyaspor 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 6, Tümosan Konyaspor 7 gol attı.