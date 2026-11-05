Samsunspor - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Samsunspor ile Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Samsunspor, 7 Kasım 2026 tarihinde, saat 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Hem kulüp tarihleri hem de sezon performansları açısından önemli bir mücadele.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.
Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 5 mağlubiyet alarak sahasında büyük bir baskı hissediyor. Bu, ligin alt sıralarındaki konumlarını doğrudan etkiliyor.
Samsunspor kadrosunda Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Şüpheli), Yunus Emre Çift (Şüpheli) ve Emre Kılınç (Şüpheli) yer almıyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Deniz Türüç (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Bahadır Han Güngördü (Şüpheli) yer almıyor.
Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tanguy Coulibaly. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2, Tümosan Konyaspor 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 6, Tümosan Konyaspor 7 gol attı.
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