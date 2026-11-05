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Samsunspor - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Samsunspor, son dönemde zorlu bir grafik çizerken, Tümosan Konyaspor ise daha dengeli bir performans sergiledi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Samsunspor - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Samsunspor
Cumartesi 16:00
07.11.2026
Tümosan Konyaspor
Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Yayın: beIN Sports

Samsunspor ile Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Samsunspor, 7 Kasım 2026 tarihinde, saat 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Hem kulüp tarihleri hem de sezon performansları açısından önemli bir mücadele.

Lig Durumu

Samsunspor

17. Trendyol Süper Lig
O
10
G
1
B
1
M
8
P
4
10
Attığı Gol
26
Yediği Gol
-16
Averaj

Tümosan Konyaspor

15. Trendyol Süper Lig
O
10
G
2
B
2
M
6
P
8
6
Attığı Gol
13
Yediği Gol
-7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Samsunspor 10 / 26
Tümosan Konyaspor 6 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

Samsunspor İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
0 / 1 / 4
Gol
5 – 15
Tümosan Konyaspor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 1 / 3
Gol
2 – 6

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 4 puanla 17. sırada.

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Samsunspor M M M M M

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 24.10.2026 Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M
  • 18.10.2026 Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
Tümosan Konyaspor M G M B B

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 25.10.2026 Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 17.10.2026 Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 5 mağlubiyet alarak sahasında büyük bir baskı hissediyor. Bu, ligin alt sıralarındaki konumlarını doğrudan etkiliyor.

Eksik Oyuncular

Samsunspor

4 eksik
Fatih Kaya Sakat Kaburgasında Kırık
Celil Yüksel Şüpheli
Yunus Emre Çift Şüpheli
Emre Kılınç Şüpheli

Tümosan Konyaspor

3 eksik
Adil Demirbağ Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Deniz Türüç Cezalı Sarı Kart Cezalısı
Bahadır Han Güngördü Şüpheli

Samsunspor kadrosunda Fatih Kaya (Sakat - Kaburgasında Kırık), Celil Yüksel (Şüpheli), Yunus Emre Çift (Şüpheli) ve Emre Kılınç (Şüpheli) yer almıyor.

Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Deniz Türüç (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Bahadır Han Güngördü (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Tanguy Coulibaly Samsunspor 2 Gol 1 Asist
Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Chidozie Awaziem Tümosan Konyaspor 2 Gol 0 Asist
Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 1 Asist
Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Ebrima Colley Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist

Samsunspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tanguy Coulibaly. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem.

İkili Rekabet
2 Samsunspor
1 Beraberlik
2 Tümosan Konyaspor
  • 05.04.2026 Samsunspor 2-2 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig
  • 02.11.2025 Tümosan Konyaspor 1-3 Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 16.02.2025 Tümosan Konyaspor 0-1 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 14.09.2024 Reeder Samsunspor 0-1 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig
  • 12.05.2024 Tümosan Konyaspor 3-0 Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2, Tümosan Konyaspor 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 6, Tümosan Konyaspor 7 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Samsunspor - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman?

7 Kasım 2026 tarihinde.

Samsunspor - Tümosan Konyaspor maçı saat kaçta?

16:00'da.

Samsunspor - Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports kanalında.

Samsunspor - Tümosan Konyaspor maçında hangi oyuncular eksik?

Samsunspor'da Fatih Kaya, Celil Yüksel, Yunus Emre Çift ve Emre Kılınç, Tümosan Konyaspor'da ise Adil Demirbağ, Deniz Türüç ve Bahadır Han Güngördü eksik.

Samsunspor ve Tümosan Konyaspor'un ligde kaç puanı var?

Samsunspor'un 4, Tümosan Konyaspor'un 8 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Samsunspor
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