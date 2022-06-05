SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi mi geçirdi? Celil Sağır kimdir? Sağlık durumu nasıl?

Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi mi geçirdi? Celil Sağır kimdir? Sağlık durumu nasıl?

05.06.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır basında yer alan haberlerin ardından futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, eskiden Samsunspor'da oynayan Celil Sağır'ın kalp krizi geçirmesi üzerine araştırma yapmaya başladı. Peki Celil Sağır'ın sağlık durumu nasıl? Samsunspor'un eski futbolcusu ile ilgili detaylar haberimizde...

Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi mi geçirdi? Celil Sağır kimdir? Sağlık durumu nasıl?

Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette Celil Sağır ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Celil Sağır'ın sağlık durumu nasıl? Samsunspor'un eski futbolcusu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

SAMSUNSPOR'UN ESKİ FUTBOLCUSU CELİL SAĞIR KİMDİR?

Celil Sağır 15 Nisan 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine 1992 yıluında Samsun kulüplerinden Kadıköyspor'da başlayan Celil Sağır, 1994'ten itibaren formasını giymeye başladığı Samsunspor'da 2000 yılına kadar oynadı.

Celil Sağır futbol kariyeri boyunca çok sayıda takımda forma giymiştir. 2018-19 sezonu başında kulüp başkanı olan İsmail Uyanık döneminde Samsunspor gözlemci ekibine dahil olan Celil sezon sonunda görevinden istifa etmiştir.

İşte Celil Sağır'ın oynadığı takımlar:

1992-1994 Kadıköyspor
1994-2000 Samsunspor
2000-2001 Fenerbahçe
2001-2006 Samsunspor
2006-2007 Malatyaspor
2007-2008 Samsunspor
2008-2010 Malatyaspor
2010-2011 Çaykur Rizespor
2012-2013 Tekirdağspor

CELİL SAĞIR KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fenerbahçe ve Samsunspor tarafından da Celil Sağır ile ilgili açıklama yapıldı.

CELİL SAĞIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fenerbahçe'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir dönem futbol takımımızın formasını giyen Celil Sağır’ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyor bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Samsunspor'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski futbolcu kalp krizi geçirdiEski futbolcu kalp krizi geçirdi
Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...
Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Rekorları altüst edip öyle gidiyor

Rekorları altüst edip öyle gidiyor

Real Madrid camiası şokta!

Real Madrid camiası şokta!

Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde!

Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde!

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.