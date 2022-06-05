Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi mi geçirdi? Celil Sağır kimdir? Sağlık durumu nasıl?

Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette Celil Sağır ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Celil Sağır'ın sağlık durumu nasıl? Samsunspor'un eski futbolcusu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

SAMSUNSPOR'UN ESKİ FUTBOLCUSU CELİL SAĞIR KİMDİR?

Celil Sağır 15 Nisan 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine 1992 yıluında Samsun kulüplerinden Kadıköyspor'da başlayan Celil Sağır, 1994'ten itibaren formasını giymeye başladığı Samsunspor'da 2000 yılına kadar oynadı.

Celil Sağır futbol kariyeri boyunca çok sayıda takımda forma giymiştir. 2018-19 sezonu başında kulüp başkanı olan İsmail Uyanık döneminde Samsunspor gözlemci ekibine dahil olan Celil sezon sonunda görevinden istifa etmiştir.

İşte Celil Sağır'ın oynadığı takımlar:

1992-1994 Kadıköyspor

1994-2000 Samsunspor

2000-2001 Fenerbahçe

2001-2006 Samsunspor

2006-2007 Malatyaspor

2007-2008 Samsunspor

2008-2010 Malatyaspor

2010-2011 Çaykur Rizespor

2012-2013 Tekirdağspor

CELİL SAĞIR KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fenerbahçe ve Samsunspor tarafından da Celil Sağır ile ilgili açıklama yapıldı.

CELİL SAĞIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fenerbahçe'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir dönem futbol takımımızın formasını giyen Celil Sağır’ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyor bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Samsunspor'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

