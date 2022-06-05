Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi mi geçirdi? Celil Sağır kimdir? Sağlık durumu nasıl?

Samsunspor'un eski futbolcusu Celil Sağır, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette Celil Sağır ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Celil Sağır'ın sağlık durumu nasıl? Samsunspor'un eski futbolcusu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...
Celil Sağır 15 Nisan 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine 1992 yıluında Samsun kulüplerinden Kadıköyspor'da başlayan Celil Sağır, 1994'ten itibaren formasını giymeye başladığı Samsunspor'da 2000 yılına kadar oynadı.
Celil Sağır futbol kariyeri boyunca çok sayıda takımda forma giymiştir. 2018-19 sezonu başında kulüp başkanı olan İsmail Uyanık döneminde Samsunspor gözlemci ekibine dahil olan Celil sezon sonunda görevinden istifa etmiştir.
İşte Celil Sağır'ın oynadığı takımlar:
1992-1994 Kadıköyspor
1994-2000 Samsunspor
2000-2001 Fenerbahçe
2001-2006 Samsunspor
2006-2007 Malatyaspor
2007-2008 Samsunspor
2008-2010 Malatyaspor
2010-2011 Çaykur Rizespor
2012-2013 Tekirdağspor
Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fenerbahçe ve Samsunspor tarafından da Celil Sağır ile ilgili açıklama yapıldı.
Fenerbahçe'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir dönem futbol takımımızın formasını giyen Celil Sağır’ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyor bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Samsunspor'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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