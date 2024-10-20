Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis'den dikkat çeken Jose Mourinho sözleri! ''İki kez geriden gelmek kolay değil''

Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe karşısında oldukça iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

''İKİ KEZ GERİDEN GELMEK KOLAY DEĞİL''

Reis, basın toplantısında, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Bu seviyede bir takıma iki kez geriden gelmek kolay değil. İkinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Fenerbahçe’ye karşı aldığımız 1 puan değerlidir" dedi.

''İLK GOLÜ KENDİ HATAMIZDAN YEDİK''

Bazen basit goller yediklerine dikkat çeken Reis, ''Göztepe'ye karşı da benzer bir hatalı gol yemiştik. Fenerbahçe karşısında ilk golü kendi hatamızdan yedik. İletişimimizin güçlenmesi gerekiyor. 90 dakika boyunca vazgeçmemelerini, inançlarını kaybetmemelerini gerektiğini takımla paylaşıyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda ilk golü atan biz oluruz. Golü yesek bile geri dönmeyi bilen bir takımız, bu yüzden mutluyuz," diye ekledi.

MOURINHO SÖZLERİ

Mourinho'nun harika bir teknik direktör olduğunu ifade eden Reis, "Ligin geri kalan kısmında ona iyi şans diliyorum. Üçüncü golü atmış olsalardı, belki maç orada bitecekti. Onun benim için iyi bir rol model olduğunu söyleyebilirim. Bugün kendisiyle ilk kez görüşme fırsatım oldu," şeklinde konuştu.