SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis'den dikkat çeken Jose Mourinho sözleri! ''İki kez geriden gelmek kolay değil''

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis'den dikkat çeken Jose Mourinho sözleri! ''İki kez geriden gelmek kolay değil''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.10.2024 23:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis'den dikkat çeken Jose Mourinho sözleri! ''İki kez geriden gelmek kolay değil''

Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe karşısında oldukça iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

''İKİ KEZ GERİDEN GELMEK KOLAY DEĞİL''

27f9553510d14dd6aee956fc22d58620

Reis, basın toplantısında, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Bu seviyede bir takıma iki kez geriden gelmek kolay değil. İkinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Fenerbahçe’ye karşı aldığımız 1 puan değerlidir" dedi.

''İLK GOLÜ KENDİ HATAMIZDAN YEDİK''

1729447370124-fenerbahce-samsunspor

Bazen basit goller yediklerine dikkat çeken Reis, ''Göztepe'ye karşı da benzer bir hatalı gol yemiştik. Fenerbahçe karşısında ilk golü kendi hatamızdan yedik. İletişimimizin güçlenmesi gerekiyor. 90 dakika boyunca vazgeçmemelerini, inançlarını kaybetmemelerini gerektiğini takımla paylaşıyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda ilk golü atan biz oluruz. Golü yesek bile geri dönmeyi bilen bir takımız, bu yüzden mutluyuz," diye ekledi.

MOURINHO SÖZLERİ

Screenshot_9

Mourinho'nun harika bir teknik direktör olduğunu ifade eden Reis, "Ligin geri kalan kısmında ona iyi şans diliyorum. Üçüncü golü atmış olsalardı, belki maç orada bitecekti. Onun benim için iyi bir rol model olduğunu söyleyebilirim. Bugün kendisiyle ilk kez görüşme fırsatım oldu," şeklinde konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı merak ediliyordu! Sosyal medyada gündem oldu, işte görüntüleri...

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı merak ediliyordu! Sosyal medyada gündem oldu, işte görüntüleri...

Jose Mourinho, maç sonu röportajını durdurmak istedi!

Jose Mourinho, maç sonu röportajını durdurmak istedi!

Aylar önce Meclis'e yenidoğan çetesiyle ilgili soru önergesi vermiş! 'Fahrettin Koca yanıtlamadı' diyerek duyurdu

Aylar önce Meclis'e yenidoğan çetesiyle ilgili soru önergesi vermiş! 'Fahrettin Koca yanıtlamadı' diyerek duyurdu

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Jose Mourinho iddiası! ''Oyuncuların hakkını yiyor"

Jose Mourinho iddiası! ''Oyuncuların hakkını yiyor"

Samsun cephesinden olay yaratacak cümleler!

Samsun cephesinden olay yaratacak cümleler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.