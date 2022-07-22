YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan’ı Boluspor’a kiraladı

Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan’ı Boluspor’a kiraladı

22.07.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan’ı Boluspor’a kiraladı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Melih Okutan ile Guy Yameogo’nun Boluspor’a kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyucusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Yameogo’nun 1 yıllığına Boluspor takımına kiralandığı belirtilerek, verdikleri hizmetlerden dolayı sporculara teşekkür edildi.

Yameogo, 2020-2021 sezonunda Melih Okutan ise 2021-2022 sezonu başında takıma katılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerle buluştuAK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerle buluştu
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor melih okutan

Samsun Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:14
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Kitaplı Eczanesi
Ilkadim
Yeni Lise Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.