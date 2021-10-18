Samsunspor'a gönül verenler efsane futbolcu Emin Kar'ı uğurlayacak

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Samsunspor’un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlanacak.

Kar'ın vefatı, Samsunspor camiasında büyük üzüntü yarattı. Trabzon'da amatör Yalıspor'da forma giyerken 1981 yılında Samsunspor'a transfer olan Emin Kar, transfer olduğu sezon şampiyonluk yaşayarak TFF 1. Lig'de forma giyme fırsatı buldu.

Bugün "Süper Lig" olarak adlandırılan 1. Lig'de şampiyonluğuna oynayan ve Samsunspor taraftarlarınca "efsane" olarak nitelenen kadronun değişmezlerinden biri olan Kar, kaptanlığa kadar yükseldi. Samsunspor'un Türkiye Kupası finali oynadığı 1987-88 sezonunda 35 maça çıkan defans oyuncusu Kar, sezonda 4 de gol kaydetti.

Malatyaspor deplasmanına giderken Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs sürücüsü Asım Özkan hayatını kaybettiği 20 Ocak 1989 yılındaki otobüs kazasında, Emin Kar da yaralanan futbolcular arasındaydı. Türk futbol dünyasını yasa boğan kaza Emin Kar'ı tekerlekli sandalyeye mahkum ederek yeşil sahalardan uzaklaştırsa da içindeki futbol aşkını hiç dindirmedi. Kazanın ardından geçirdiği ameliyatlara rağmen bir daha ayağa kalkamayan Emin Kar, ''sevdam'' dediği kırmızı-beyazlı takımdan hiç kopmadı.

Samsunspor'un ligden düştüğü 2005-2006 sezonunda takımda idari menajer olarak görev aldı. 2012-2013 sezonu başında ise kulüp başkanı oldu. 2014 yılının Haziran ayında yapılan olağanüstü kongrede yeniden seçilen Emin Kar, 7 Ekim 2014 tarihinde görevinden istifa etti.

Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık ile 2018 yılında kırmızı-beyazlı takımda tekrar görev alan ve başkan yardımcısı olan Kar, aynı sezonun sonunda görevinden istifa etti.

Geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan Emin Kar'ın ölüm haberini oğlu Mustafa Kar, sosyal medya hesabından duyurdu. 62 yaşında hayatını kaybeden Emin Kar'ın cenazesi bugün Büyük Cami'de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

