Samsunspor'da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'in süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü AŞ Yönetim Kurulu aldığı kararla, futbolcular Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'i süresiz kadro dışı bırakırken aktif görev alan scout ekibinin de görevine son verdi.
Camianın beklentisi olan başarıyı elde etmek ve hedefe ulaşmak için teknik direktör Fuat Çapa'ya tam yetki verildi.
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