YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor’dan korona virüse yakalanan 11 yaşındaki Vatan’a destek mesajı

Samsunspor’dan korona virüse yakalanan 11 yaşındaki Vatan’a destek mesajı

08.02.2021 23:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsunspor’dan korona virüse yakalanan 11 yaşındaki Vatan’a destek mesajı

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve futbolcular, korona virüs tedavisi görüp hastaneden taburcu olan 11 yaşındaki Vatan Gök’e destek videosu yayınladılar.Samsun’da Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Ahmet Gök ile öğretmen Hilal Gök’ün çocukları 11 yaşındaki Vatan Gök bir süre önce korona virüs teşhisi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve futbolcular, korona virüs tedavisi görüp hastaneden taburcu olan 11 yaşındaki Vatan Gök’e destek videosu yayınladılar.
Samsun’da Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Ahmet Gök ile öğretmen Hilal Gök’ün çocukları 11 yaşındaki Vatan Gök bir süre önce korona virüs teşhisi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bugün hastaneden taburcu olan ve tedavisi evde devam eden Vatan Gök’e Samsunspor’dan destek mesajı geldi. Sosyal medyada yayınlanan destek mesajı videosunda Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolcuları ile yan yana gelip, "Vatancığım geçmiş olsun. En kısa zamanda iyileşip seni buraya bekliyoruz. Çok çabuk zamanda iyileşiyorsun ve buraya geliyorsun. Hepimiz yanaklarından öpüyoruz" dedi.

Samsunspor’dan korona virüse yakalanan 11 yaşındaki Vatan’a destek mesajı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:54
İkindi
15:40
Akşam
18:06
Yatsı
19:27
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Galeriden lüks otomobil çalındı

Galeriden lüks otomobil çalındı

Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

SAMÜ Rektörü Aydın: “İslami İlimler Fakültesi şehrimize hayırlı olsun”

SAMÜ Rektörü Aydın: “İslami İlimler Fakültesi şehrimize hayırlı olsun”

Kaymakam Zaman’dan üniversite öğrencisine destek

Kaymakam Zaman’dan üniversite öğrencisine destek

Vali Dağlı: "Afete hazırlıklı olmak durumundayız"

Vali Dağlı: "Afete hazırlıklı olmak durumundayız"

GÜNCELLEME 2 - Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesine adli kontrol

GÜNCELLEME 2 - Samsun'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi ve anneannesine adli kontrol

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.