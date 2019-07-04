SPOR

Samsunsporlu Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız

FUTBOL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncularından Erkam Reşmen, bu yıl şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Samsunsporlu Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız

TFF 2. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor'un formasını gururla taşıdığını belirten Erkam Reşmen, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü armasında taşıyan bu camianın formasını gururla taşıyorum.

Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız yolda bunu büyük taraftarımızla birlikte başarabileceğimize ben ve takım arkadaşlarımın inancı tam. Geriye bakmaya gerek yok. Biz yaşadığımız tecrübeyle bir yıl gecikmeli de olsa bu sezon şampiyon olacağız ve Yılport Samsunspor’u hak ettiği yere, yani Süper Lig'e taşıyacağız. İmza attığım günden bugüne kadar terimin son damlasına kadar savaştım ve nasip olursa uzun yıllar bu kırmızı-beyazlı forma altında şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bize her zaman destek olan taraftarımız, ilk günden beri arkamızda olan değerli başkanımız ile yönetimimiz, tecrübesiyle bize güç katan teknik ekibimiz ve hepsi birbirinden değerli takım arkadaşlarımla bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Altınordu'da ilk imza Engin'denAltınordu'da ilk imza Engin'den
Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak olduBoluspor’un yeni hocası Giray Bulak oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılport Samsunspor tff 2. lig Erkam Reşmen

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'

Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'

Fenerbahçe'de Singleton harekatı

Fenerbahçe'de Singleton harekatı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PSG'den sürpriz transfer kararı

PSG'den sürpriz transfer kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Real Madrid resmen açıkladı

Real Madrid resmen açıkladı

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsunsporlu Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız

Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız

Altınordu'da ilk imza Engin'den

Altınordu'da ilk imza Engin'den

Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak oldu

Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak oldu

Ümit Karan: Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

BB Erzurumspor’da Eduok ile yollar ayrıldı

Eduok ile yollar ayrıldı

Giresunspor, Raul Rusescu’yla sözleşme imzaladı

Giresunspor'da transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.