Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler için, meydana gelen üzücü olayın 33. yıl dönümünde kabirleri başında anma düzenlenecek.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde kamyonla çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için 20 Ocak'ta Asri Mezarlık'ta anma töreni gerçekleştirilecek.

Mete Adanır KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'da bulunan kabri başında anılacak.

- Kırmızı-beyazın yanına "siyah" eklenmişti

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer aldı.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

Aynı kazada felç kalan, 3 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar ise Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anılacak.

