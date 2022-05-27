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Samsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecek

27.05.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecek

Yılport Samsunspor, 2022-2023 futbol sezonunda giyeceği kırmızı formasını taraftarına seçtiriyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Socios.com" uygulamasını indiren ve Yılport Samsunspor'un resmi fan tokeni olan "$SAM" alan taraftarların, oylamaya sunulan 6 farklı forma dizaynına oy verebileceği belirtildi.

En çok beğeni alan tasarımının, gelecek sezon Yılport Samsunspor'un giyeceği forma olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, yapılan uygulamanın kulüp ile taraftar ilişkisi anlamında önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Taraftarları karar verme sürecine katılmaya davet eden Yıldırım, "Gelin, takımınıza destek olun. $SAM Fan Token alarak Samsunsporluluk gururunu yaşayın ve yeni formamızın seçimini siz yapın. Yeni sezonda futbolcularımızla ve taraftarlarımızla el ele vererek yeni formalarımızla yeni zaferlere yürümek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise armasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir futbol takımının formasının taraftarlarca seçilmesinin heyecan ve gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Premier Lig'den La Liga'ya, NBA'den Formula 1'e, İtalya Futbol Federasyonundan UEFA'ya kadar 25 farklı ülkeden 130'a yakın global iş ortağı bulunan Socios.com ekosistemindeki partnerlerimizle bugüne kadar birçok oylama yaptık. Bu, en anlamlı oylamalardan biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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