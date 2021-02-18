Samsun’un altın kızları Samsunspor’da

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen ‘Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix’te yarışan Samsunlu özel sporcular Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Eda Yıldırım ve Edanur Akın, Samsunspor Kulübü’nün konuğu oldu.

Uzun atlamada 5,39 atlayarak Tokyo 2020 vizesi alan Esra Bayrak, yine uzun atlamada 5,17 atlayarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçen Fatma Damla Altın, gülle atmada Türkiye rekoru, gümüş madalya ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçen Eda Yıldırım ve 3 adım atlamada dünya üçüncüsü Edanur Akın ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Şube Müdürü Murat Altun, Antrenörler Aytunç Göz ve Sinem Yıldırım, Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ı ziyaret etti.

Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix’te gösterdikleri başarıdan dolayı özel sporcuları tebrik eden Ertuğrul Sağlam, sporculara çeşitli hediyeler verdi. Ardından antrenmanı izleyen sporcular takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

