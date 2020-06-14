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Samsun’un çözüm üreten merkezi

SAMSUN HABERLERİ  | 14.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, pazar ihtiyacından, sokak hayvanlarının bakımına kadar 140 bin çağrıya cevap verdi.Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, korona virüsü sürecinde günde yaklaşık 2 bin kişinin ihtiyaç ve taleplerini alarak ilgili birimlere aktarıp, neticelendirilmesini sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, pazar ihtiyacından, sokak hayvanlarının bakımına kadar 140 bin çağrıya cevap verdi.
Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, korona virüsü sürecinde günde yaklaşık 2 bin kişinin ihtiyaç ve taleplerini alarak ilgili birimlere aktarıp, neticelendirilmesini sağladı. Çözüm merkezinin önemli bir misyon üstendiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İl sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında çözüm merkezi önemli bir hizmet veriyor” dedi.
Dünyayı etkileyen korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirlerle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların her ihtiyacına cevap vermeye çalıştı. Gelen her talebi dikkatle not alıp ilgili birimlere yönlendiren ve ardından da konunun takibini yapan çözüm merkezi, 16 Mart

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Ilkadim
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Piazza Eczanesi
Ilkadim
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Gülşah Eczanesi
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