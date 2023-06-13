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Samsun’un sağanakla imtihanı: Atakum’da bodrum katları su bastı, istinat duvarı yıkıldı

13.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da aralıksız 4 saat süren sağanak yağış Atakum ilçesinde de çok sayıda bodrum katının suyla dolmasına yol açtı, apartmanların istinat duvarlarını yıktı.

Samsun’da etkili olan kuvvetli sağanak, sel, su baskını ve taşkına yol açtı. Bir hafta içinde ikinci kez sele teslim olan Samsun’da hayat felç oldu. Meteorolojinin son ölçümlerine göre Atakum’da metrekareye 53,2 kilo, İlkadım’da metrekareye 52 kilo, Canik’te de metrekareye 44,7 kilo yağış düştü.

Atakum, selden en fazla etkilenen ilçelerden biri oldu. Özellikle bodrum katlarını su bastı. Bir apartmanın istinat duvarı sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

“ATAKUM’DA BÜTÜN MERKEZ MAHALLELERİNDE SU BASKINLARI VAR”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, istinat duvarı yıkılan ve bodrum katları su basan Mimarsinan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Deveci yaptığı açıklamada, “Bu gece ciddi bir yağmur yağdı. Son dönemde iklimler değişti. Güneş olunca çok sıcak oluyor, yağmur yağınca çok yağıyor. Atakum’da da bütün merkez mahallelerinde su baskınları var. Yerin altına, bodrum katlara iskan verilmiş. Yağmurda da vatandaş suyun altında kalmış. İstinat duvarları çöktü. Bazı vatandaşlar tedbirsiz, kurumlar da tedbirsiz, altyapı da yetersiz. Mühendislik planıyla, yağış ölçümleriyle ne gerekiyorsa bunlar el birliğiyle yapılmalı. Bize ulaşan yaralı ve can kaybı yok. Sadece zemin ve bodrum katlarda su baskınları mevcut. Bunları temizlemeye çalışıyoruz. 7-8 mahallerde zemin ve bodrum katlarda su baskınları var” dedi.
Sağanak nedeniyle şehirdeki akarsuların de debisi yükseldi. Bazı noktalarda taşkınlar yaşandı.

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