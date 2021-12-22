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Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

22.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Atakum ilçesine 15 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Kocadağ Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, yaylaya çıkarak mangal yaktı, kartopu oynadı.

Kar yağışının ardından bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Çamlıyazı Mahallesi'nde buzlanmadan dolayı kayan bir kamyon Kocadağ Camisi önünde bulunan şadırvana çarparak durdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığının 2 ile 3 derece düşeceği bölgede yağışlar kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:51
Öğle
12:39
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Bengi Eczanesi
Ilkadimcanik
Saadet Eczanesi
Ilkadimcanik
Su Eczanesi
Ilkadimcanik
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
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