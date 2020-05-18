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Samsun’un yüzde 15’i genç

SAMSUN HABERLERİ  | 18.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) 2019 yılı sonuçlarına göre Samsun nüfusunun yüzde 15’ini gençlerin oluşturduğu açıklandı.TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından ‘İstatistiklerle gençlik, Samsun 2019’ konulu bir basın duyurusu yapıldı.

Samsun’un yüzde 15’i genç

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) 2019 yılı sonuçlarına göre Samsun nüfusunun yüzde 15’ini gençlerin oluşturduğu açıklandı.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından ‘İstatistiklerle gençlik, Samsun 2019’ konulu bir basın duyurusu yapıldı. Buna göre 1 milyon 348 bin 542 kişi olan Samsun nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan 202 bin 756 kişi 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfusunu oluşturdu. Samsun bu oran ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller arasında 51. sırada yer aldı. Genç nüfusun yüzde 50,7’si erkek, yüzde 49,3’ünü kadın olarak kayda geçti.
2019 yılı ADNKS sonuçlarına göre 18 - 24 yaş grubunda Samsun’da ikamet eden 144 bin 392 gencin yüzde 4,2’sine denk gelen 6 bin 112 kişi başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 4 iken genç kadınlarda yüzde 4,4 oldu.

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