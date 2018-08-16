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Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Qatar Sports Club’a transfer olan Samuel Eto’o servet kazanmaya hazırlanıyor. Katar ekibi, 37 yaşındaki santrfora, prim ve sponsorluk ücretleri haricinde 10 ayda net olarak 5 milyon Euro (35 milyon TL) ödeyecek.

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları altında toplam 89 maçta 50 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Kamerunlu efsane forvet Samuel Eto’o, Katar Ligi ekiplerinden Qatar Sports Club’a transfer olmuştu.

Bu gelişmelerle birlikte Eto’o’nun sözleşmesindeki detaylar da belli olmaya başladı. Qatar Sports Club, yıldız futbolcuya sadece 10 ay için 5 milyon Euro (35 milyon TL) ödeyecek.

7.5 MİLYONU BULACAK
37 yaşına gelmiş Eto’o’nun alacağı yaklaşık 35 milyon TL’nin içinde prim ve sponsorluk gibi ödemeler bulunmuyor. Bu doğrultuda diğer masraflar da eklenince Kamerunlu yıldızın 10 aylık maaşının 7.5 milyon Euro'yu (51 milyon TL) bulması bekleniyor.

Eto’o, daha önce oynadığı kulüplerde Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluklarının yanı sıra Afrika’da 3 kez en değerli futbolcu seçilmişti. (Fanatik)

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Qatar Sports Club samuel eto'o Atiker Konyaspor

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