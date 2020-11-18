Samuel Eto'o futbola geri mi dönecek?

2019 yılında futbol kariyerini sonlandıran Samuel Eto'o'nun sahalara geri dönüşü için bir ihtimal ortaya çıktı.İspanya 3. Lig takımı Racing de Murcia'da başkan Morris Pagniello, Kamerunlu efsane forveti yeniden sahalara döndürmek istiyor.
Radio Marca'ya konuşan Pagniello; "Şu anda Eto'o transferini bitirme ihtimalimiz yüzde 50 diyebilirim. Gelecek hafta onu takıma kazandırıp kazandıramayacağımızı göreceğiz. Eğer onu takıma kazandıramazsak bir B planımız da var. Kral Kupası'nda Levante ile oynayacağımız maç çok önemli ve umarım transfer o zamana kadar yetişir." dedi.
39 yaşındaki Samuel Eto'o daha önce Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formalarını da terletti.
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