SPOR

Samuel Eto'o'ya 2 kulüp daha talip oldu!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 24.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor forması giyen Samuel Eto'o'nun transferi ile ilgili olarak bir flaş gelişme daha yaşandı.

Lazio'dan sonra Samuel Eto'o'nun 2 talibi daha çıktı.

Samuel Eto'o 2 kulüp daha talip oldu!

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Lazio'nun transfer görüşmesi yaptığı Eto'o hakkında bir flaş iddia daha geldi!

Lazio'nun transfer görüşmesi yaptığı Eto'o hakkında bir flaş iddia daha geldi!
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Konyaspor'un tecrübeli golcüsünü, Süper Lig ve Brezilya'dan isteyen takımlar olduğu belirtildi.

Konyaspor'un tecrübeli golcüsünü, Süper Lig ve Brezilya'dan isteyen takımlar olduğu belirtildi.
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Fransız basınında yer alan habere göre; 37 yaşındaki golcüyü transfer etmek isteyen tek takım Lazio değil.

Fransız basınında yer alan habere göre; 37 yaşındaki golcüyü transfer etmek isteyen tek takım Lazio değil.
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Konyaspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Samuel Eto'o ile bir Türk takımı ve bir de Brezilya Ligi ekibi ilgileniyor.

Konyaspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Samuel Eto'o ile bir Türk takımı ve bir de Brezilya Ligi ekibi ilgileniyor.
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Adı açıklanmayan iki kulübün de Eto'o'nun temsilcileriyle temasa geçtiği vurgulandı.

Adı açıklanmayan iki kulübün de Eto'o'nun temsilcileriyle temasa geçtiği vurgulandı.
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İtalyan basınında dün çıkan haberde, Eto'o'nun Roma'da Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile 4 saat süren bir görüşme yaptığı belirtilmişti.

İtalyan basınında dün çıkan haberde, Eto'o'nun Roma'da Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile 4 saat süren bir görüşme yaptığı belirtilmişti.
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Samuel Eto'o, devre arasında Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olmuştu.

Samuel Eto'o, devre arasında Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olmuştu.
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Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor formasıyla 14 maça çıktı ve 6 gol atıp 2 asist yaptı. (Ajansspor)

Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor formasıyla 14 maça çıktı ve 6 gol atıp 2 asist yaptı. (Ajansspor)
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samuel eto'o Atiker Konyaspor

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