Samuel Eto'o'ya 2 kulüp daha talip oldu!

1 / 8 Lazio'nun transfer görüşmesi yaptığı Eto'o hakkında bir flaş iddia daha geldi!

4 / 8 Konyaspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Samuel Eto'o ile bir Türk takımı ve bir de Brezilya Ligi ekibi ilgileniyor.