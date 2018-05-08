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Samuel Eto'o'ya göre yeni Messi: Mbappe

FUTBOL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'in tecrübeli yıldızı Samuel Eto'o'ya göre, Lionel Messi'nin koltuğuna Kylian Mbappe oturacak...

Samuel Eto'o'ya göre yeni Messi: Mbappe

Geçen sezon Monaco'da gösterdiği müthiş performansın ardından henüz 18 yaşındayken PSG'nin yolunu tutan Mbappe'den beklentiler çok büyük. Dünya Kupası'nda Fransa'nın en önemli hücum kozu olmaya hazırlanan Mbappe için tanıdık bir isimden övgü dolu sözler geldi.

France Football'a konuşan Konyasporlu Eto'o, genç yıldız için "Mbappe, geleceğin Messi'si. Etrafında olup bitenleri anlaması lazım. Muhteşem bir kariyere sahip olmak için dikkate almak gereken çok şey var. Bunun futbolcunun kalitesiyle alakası yok. Umarım bir gün onunla konuşma fırsatı bulurum" sözlerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
samuel eto'o Kylian Mbappe lionel messi

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