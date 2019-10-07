Samuel L. Jackson'dan Martin Scorsese'ye Marvel cevabı

Oscar ödüllü usta yönetmen Martin Scorsese’nin, Marvel filmleri hakkında yaptığı "sinema değil" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Marvel filmlerinin sinema olmadığını söyleyen usta yönetmen Martin Scorsese'ye cevap, Avenger serisinde Nick Fury karakterini canlandıran usta aktör Samuel L. Jackson’dan geldi.

Beyazperde'nin haberine göre, Variety mikrofonuna konuşan oyuncu, "Bu, Bugs Bunny'nin komik olmadığını söylemek gibi bir şey. Film filmdir. Onun filmlerini de herkes sevmiyor" dedi. Ayrıca, "Herkesin bir fikri var, yani sorun değil. Kimsenin film yapmasını engellemeyecek" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Konuya dair Empire dergisine konuşan usta yönetmen; "Onları izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil" dedi. "Dürüst olmak gerekirse, onları düşünebildiğim en yakın şey, içinde bulundukları durumda yapabileceklerinin en iyi şeyi yapan oyuncuların yer aldığı bir eğlence parkı. İnsanların duygusal, psikolojik deneyimleri başka bir insana aktarmaya çalıştığı bir sinema değil" diyen yönetmen, meslektaşlarının hedefi oldu.