San Antonio Spurs, Denver Nuggets karşısında seriyi 3-3'e getirdi

NBA'de Play-Off heyecanı 1 maçla devam etti. Batı Konferansı çeyrek final serisi 6. maçında San Antonio Spurs, AT&T Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nuggets'ı 120-103 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi. San Antonio'da LaMarcus Aldridge 26 sayı, 10 ribaund, DeMar DeRozan 25 sayı, 7 asist ve Rudy Gay 19 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Denver'da ise Nikola Jokic'in 43 sayı, 12 ribaund'luk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
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