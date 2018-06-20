San Juan Dünya Kupası için Arjantin'den Rusya'ya bisikletle gitti

Tam 5 yıldır yollarda olan San Juan, 80 bin kilometreyi geride bıraktı ve 37. ülkesini geçti. Güney Amerika, Orta Amerika ve Kuzey Amerika'nın ardından uçakla Avrupa'ya geçen Arjantinli, İspanya'dan başlayan Avrupa yolculuğu sonrasında Rusya'ya ulaştı. Gönül verdiği Arjantin'i, Rusya'da takip ediyor. San Jaun'ın bir sonraki hedefi ise Katar'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası.

Arjantin'in peşinde Dünya Kupalarına doğru pedal çeviren San Juan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyada çok mutlu ve iyi insanlar var, hayat sadece paradan ibaret değil. Bence imkansız diye bir şey yoktur, çok istemek vardır." ifadelerini kullandı.

Çok az miktarda bir parayla ve gittiği ülkelerdeki insanların yardımı ile bu yolculuğuna devam ettiğini belirten Arjantinli, "Rusya'ya geliş amacım insanlara şunu göstermek, 'İnsan istediği zaman her şeyi gerçekleştirebilir.' Her şeyi yapabilir." dedi.

Arjantinli taraftar, bu yolculuğuna nasıl başladığını ise şöyle anlattı:

"Her şey bir ekonomik krizle başladı. Arjantin'deki ekonomik krizden sonra işimi, evimi, arabamı kaybettim. Bu olan bitenlerden sonra ailemle konuştum ve böyle bir yolculuğa çıkacağımı belirttim. 15 gün bisikletle seyahat edeceğimi söylemiştim. Bu seyahatim sırasında çok fazla aile tanıdım ve hepsi mutluydu. Bu insanlar bana çalışmak ve para dışında da bir hayat olduğunu gösterdi. O yüzden bu aileleri tanıdıktan sonra yolculuğumu daha fazla uzatma kararı verdim. Bu insanların giyecek giysileri bile yok ama herkesten çok daha mutlulardı."