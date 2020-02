Sanat camiası ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ için bir araya geldi

Kültür-sanat camiasının önde gelen isimleri, Beyoğlu’nda kültür ve sanatın yeni rotasını konuşmak üzere bir araya geldiler. Toplantıda ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi tüm yönleriyle ele alındı.

İstanbul’un yeni kültür sanat rotası ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ için çalışmalar başladı. Kültür adamları, Sinema ve tiyatro mekan sahipleri, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, sanatçılar ve yabancı ülkelerin kültür ofislerinden temsilciler, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Kültür-Sanat Dünyası ile İstişare Toplantısı”nda Beyoğlu’nda kültür ve sanatın yeni rotasını konuşmak üzere bir araya geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde Pera Palace Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Yönetmen Ezel Akay, Derviş Zaim, Oyuncu İzzet Günay, Nedim Saban, Gazeteci Cengiz Semercioğlu’nun yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

“Büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin farkındayız”

Gecede sanat camiasına seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İnsanın, kültürün ve sanatın derinliğini, hissederek, yaşayarak ve yaşatarak büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin farkındayız. Beyoğlu’nun pek çok medeniyete başkentlik yapmış, şu anda da dünyanın dört bir yanından, Türkiye’mizin ve İstanbul’umuzun dört bir yanından yerli ve yabancı misafirlerimizin günlük uğrak yeridir. Burada her inancın, her kültürün, her medeniyetin, her rengin, her dilin, her dinin yaşadığı ve var olduğu bir alandan bahsediyoruz” dedi.