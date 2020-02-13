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Sanat camiası ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ için bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.02.2020 09:12 | Son Güncelleme

Kültür-sanat camiasının önde gelen isimleri, Beyoğlu’nda kültür ve sanatın yeni rotasını konuşmak üzere bir araya geldiler.

Kültür-sanat camiasının önde gelen isimleri, Beyoğlu’nda kültür ve sanatın yeni rotasını konuşmak üzere bir araya geldiler. Toplantıda ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi tüm yönleriyle ele alındı.
İstanbul’un yeni kültür sanat rotası ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ için çalışmalar başladı. Kültür adamları, Sinema ve tiyatro mekan sahipleri, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, sanatçılar ve yabancı ülkelerin kültür ofislerinden temsilciler, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Kültür-Sanat Dünyası ile İstişare Toplantısı”nda Beyoğlu’nda kültür ve sanatın yeni rotasını konuşmak üzere bir araya geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde Pera Palace Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Yönetmen Ezel Akay, Derviş Zaim, Oyuncu İzzet Günay, Nedim Saban, Gazeteci Cengiz Semercioğlu’nun yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

“Büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin farkındayız”
Gecede sanat camiasına seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İnsanın, kültürün ve sanatın derinliğini, hissederek, yaşayarak ve yaşatarak büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin farkındayız. Beyoğlu’nun pek çok medeniyete başkentlik yapmış, şu anda da dünyanın dört bir yanından, Türkiye’mizin ve İstanbul’umuzun dört bir yanından yerli ve yabancı misafirlerimizin günlük uğrak yeridir. Burada her inancın, her kültürün, her medeniyetin, her rengin, her dilin, her dinin yaşadığı ve var olduğu bir alandan bahsediyoruz” dedi.

“İstiklal Caddesi’ne bir podyum gibi kırmızı halılar serilecek”
Başkan Yıldız, Beyoğlu Kültür Yolu’nun önemli mekanlarından olan Atatürk Kültür Merkezi ve Atlas Sineması ile ilgili ise, “Taksim Meydanı’nda yapılan Atatürk Kültür Merkezi, kültür sanat camiasının takibinde olan önemli bir proje. Şu anda AKM’nin kaba inşaatının yüzde 85’i, genel inşaatının da yüzde 25’i tamamlanmış durumda. 29 Ekim 2020’de AKM’de Cumhuriyet Bayramını kutlayacağımız bir program şu anda planlanıyor. On ay sonra İnşallah İstanbul’un, Türkiye’nin hatta tüm dünyanın kültür sanat hayatına hizmet etmeye başlayacak. Atlas Sineması bir sinema müzesi haline getiriliyor. Oscar ödülleri gibi ödül törenleri Türkiye’de olduğunda İstiklal Caddesi’ne bir podyum gibi kırmızı halılar serilecek. Böylelikle Atlas Sineması bir gösteri merkezine dönüşmüş olacak” ifadelerini kullandı.

“Beyoğlu’nun kültür sanatın yoğun olarak yaşadığı bir semt”
Ünlü oyuncu Hakan Boyav ise Beyoğlu’nun kültür sanatın yoğun olarak yaşadığı bir semt olduğunu söyleyerek, “Başkanımızdan Beyoğlu’nda yapılmış ve yapılacak olan icraatları dinledik. Kendisine başarılar diliyorum. Beyoğlu’nun bir kültür merkezi olarak yapılacak işi de çok. Ben Beyoğlu’nu her tür kültür ve sanatın aslında en yoğun şekilde yaşandığı bir semt olarak görüyorum. Beyoğlu’nda gezmeyi çok seviyorum. Aslında ben Ankaralıyım ama İstanbul’a her geldiğimde Beyoğlu’nda kalmayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

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