Sanat Güneşi Zeki Müren'in hatıraları PTT pullarına taşındı!

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), Zeki Müren’in, konulu pulları tedavüle sundu. PTT tarafından Sanat Güneşi'nin yer aldığı üç adet anma pulu, ilkgün zarfı, posta kartı, pul karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri numaralı blok pullardan oluşan portföy, Zeki Müren'in ilk sahneye çıkış tarihi olan 26 Mayıs’ta koleksiyonerler için sunuldu.

KOLEKSİYONERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Koleksiyonerlerin beğenisine sunulan Sanat Güneşi temalı pullara ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Zeki Müren" konulu 3 x 3,00 TL (66 x 91 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 12,00 TL bedelli ilkgün zarfı ile içerisinde 3 x 3,00 TL bedelli anma pulu (66 x 91 mm boyutunda), 12,00 TL bedelli ilkgün zarfı, 6,50 TL bedelli altın varak uygulamalı seri numaralı blok pul (65x87mm boyutunda), 6,50 TL bedelli lak uygulamalı seri numaralı blok pul (90x120 mm boyutunda), 6x3 TL bedelli pul karnesi ile 3 adet posta kartı bulunan portföy 125 TL bedelle PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr web adresinden satışa sunuldu."

"ZEKİ MÜREN 26.05.2021 ANKARA" İBARESİYLE İLK KEZ KULLANILDI

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Zeki Müren 26.05.2021 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.