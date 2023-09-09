MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatı film oluyor! Ünlü yapımcı açıkladı, gözler o isme çevrildi: 'Adres belli'

Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatı film oluyor! Ünlü yapımcı açıkladı, gözler o isme çevrildi: 'Adres belli'

09.09.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziği'nşn usta ismi Zeki Müren'in hayatı sinema filmi oluyor. Sanat Güneşi lakaplı usta sanatçının filmini yapımcı Mustafa Uslu açıkladı. Ayla ve Müslüm gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Uslu, Zeki Müren filminin yakında gösterimde olacağını duyurdu.

Zeki Müren'in sıradışı hayatı film olarak seyirciyle buluşacak. Çekimleri gizlilikle yürütülen Zeki Müren filminin oyuncu kadrosu henüz açıklanmazken gözler o isme çevrildi.

2021-03-14T16_46_02.061Z

Zeki Müren'in filmiyle ilgili detaylar yavaş yavaş netleşiyor.

Daha önce Müslüm ve Ayla filmleri ile izlenme rekorları kıran yapımcı Mustafa Uslu, Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatını film yapmak için kolları sıvadı.

zeki_muren_01

DAHA ÖNCE DE ZEKİ MÜREN'İ CANLANDIRDI

Filmin oyuncu kadrosu merak edilirken esas merak edilen konu başrolü yani Zeki Müren'i kimin canlandıracağı oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (18)

Konuya dair Mustafa Uslu'dan henüz bir açıklama gelmezken gözler Çağlar Çorumlu'ya çevrildi

MV5BMTY2YmQ2NDctMDUwYy00NjQwLTg3ZDEtODg5ZDliM2RjNGUwXkEyXkFqcGdeQXVyNzg5OTk2OA@@._V1_

Daha önce de reklam filmlerinde Zeki Müren'i canlandırmış olan Çorumlu, izleyiciler tarafından başroller arasında gösteriliyor.

zeki-muren-cagl

Müren'in filminin çekileceğini duyan kullanıcılar 'Böyle müstesna birini acaba kim canlandıracak', 'Zeki Bey gibi naif biri olmalı' , 'Filmde izlemek ayrı güzel olacak' gibi yorumlarda bulundular.

ezgif.com-webp-to-jpg (21)

1931 Bursa doğumlu olan Zeki Müren, Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmiştir.

1631107944805-0

Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'nün de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset doldurmuş, üç yüzü aşkın şarkı bestelemiştir.

1br9qfwllpapfkc1kzh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş gelişme! O iddia ortalığı karıştırdı 'Bu ne hız'Flaş gelişme! O iddia ortalığı karıştırdı 'Bu ne hız'
'Kova Yaşar' lakaplı Yaşar Duran'ı görenler tanıyamıyor! 'Kova Yaşar' lakaplı Yaşar Duran'ı görenler tanıyamıyor!
Evlilik yıl dönümünde uçak mı aldı? Paylaşımları olay olduEvlilik yıl dönümünde uçak mı aldı? Paylaşımları olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.