Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatı film oluyor! Ünlü yapımcı açıkladı, gözler o isme çevrildi: 'Adres belli'

Zeki Müren'in sıradışı hayatı film olarak seyirciyle buluşacak. Çekimleri gizlilikle yürütülen Zeki Müren filminin oyuncu kadrosu henüz açıklanmazken gözler o isme çevrildi.

Zeki Müren'in filmiyle ilgili detaylar yavaş yavaş netleşiyor.

Daha önce Müslüm ve Ayla filmleri ile izlenme rekorları kıran yapımcı Mustafa Uslu, Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatını film yapmak için kolları sıvadı.

DAHA ÖNCE DE ZEKİ MÜREN'İ CANLANDIRDI

Filmin oyuncu kadrosu merak edilirken esas merak edilen konu başrolü yani Zeki Müren'i kimin canlandıracağı oldu.

Konuya dair Mustafa Uslu'dan henüz bir açıklama gelmezken gözler Çağlar Çorumlu'ya çevrildi

Daha önce de reklam filmlerinde Zeki Müren'i canlandırmış olan Çorumlu, izleyiciler tarafından başroller arasında gösteriliyor.

Müren'in filminin çekileceğini duyan kullanıcılar 'Böyle müstesna birini acaba kim canlandıracak', 'Zeki Bey gibi naif biri olmalı' , 'Filmde izlemek ayrı güzel olacak' gibi yorumlarda bulundular.

1931 Bursa doğumlu olan Zeki Müren, Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmiştir.

Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'nün de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset doldurmuş, üç yüzü aşkın şarkı bestelemiştir.





