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Sanatçı Ajda Pekkan'a "Bodrum'un kültür ve sanat elçisi" unvanı verildi

23.12.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Ajda Pekkan'a "Bodrum'un kültür ve sanat elçisi" unvanı verildi

Muğla'da sanatçı Ajda Pekkan'a, Bodrum'un "kültür ve sanat elçisi" unvanı verildi.

Pekkan, ilçedeki bir otelde düzenlenen Bodrum Tanıtma Vakfının (BOTAV) 25'inci yıl kutlama konserinde sahne aldı.

Konserin sonunda Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Pekkan'a, değerli taşlarla süslenmiş ve ilçenin simgesi mavi balık sembollü "kültür ve sanat elçisi" beratı ile nişanı takdim etti. Takdim sırasında sanatçı, duygusal anlar yaşadı.

Pekkan, yaptığı konuşmada, ilçenin kültür ve sanat elçisi olmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

Bodrum'u merhum sanatçı Zeki Müren sayesinde tanıdığını belirten Pekkan, "Sanat güneşimiz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı. O, Bodrum'un hiç sönmeyen sanat güneşi olarak kalbimde." dedi.

Belediye Başkanı Aras da Ajda Pekkan'ın düzenleyeceği üç konserden ilkinin gelirini okul öncesi eğitim, ikincisini sokak hayvanları, diğerini de kütüphane için kullanacaklarını ifade etti.

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