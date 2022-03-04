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Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

04.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

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