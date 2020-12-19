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Sanatçı Haluk Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR HABERLERİ  | 19.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Sanatçı Haluk Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - Sanatçı Haluk Levent, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Haluk Levent, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Haluk Levent, "haber" kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" ile Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Sığınmacılara ilişkin fotoğrafları değerlendiren Levent, "Bunu onların kendi isteği, kendi suçuymuş gibi görenlere söyleyecek sözüm var: Hiç kimse evinden güle oynaya başka bir yere göç edip, orada acılar çekmek istemez. Zorunluluk, savaş ve çatışma var. İnsanlar kaçmış. Bakış açımızı farklı bir zihniyetle ele almalıyız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Levent "yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafı "inanılmaz" bulduğunu vurgulayarak, "Yaşama dair çok çok umut ve sevinç veren bir fotoğraf. Çok duygu dolu. Baktıkça savaşların anlamsızlığını düşünüyorum. Dünyada barış yanlısı bir insan olarak savaşların sebeplerinin ortadan kalkmasını istiyorum. Hepimiz bu dünyanın bir yurttaşıyız." dedi.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf için ise foto muhabiri tebrik eden Levent, "Sadece sanatsal açıdan yakalamamış. Bakışları da yakalamış. ifadelerini kullandı.

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