Sanatçı Haluk Levent, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konserde, Levent hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Levent'e teşekkür ederek çiçek verdi.



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