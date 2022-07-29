Sanatçı İlhan İrem, İstanbul'da yaşama veda etti

İSTANBUL (AA) - "Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki sanatçı, Acıbadem Maslak Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

