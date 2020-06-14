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Sanatçı temizlik işçisi

MERSİN HABERLERİ  | 14.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde temizlik işçisi, evinin sokağında bulunan çöp konteynerlerini boyayıp desenle süsledi.Gaziler Mahallemizde ikamet eden Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ali Gültekin, sokağında bulunan 3 adet çöp konteynerini boyayıp desen yapıp çiçek çizdi.Boş zamanında çöp konteynerlerine resim çizdiğini belirten Ali Gültekin, bazen sokaklara oyun çizgileri çizerek çocukların oyun oynamasını sağladığını söyledi.Gaziler Mahallesi Muhtarı Çiğdem Ekici’de temizlik işçisi Ali Gültekin’e teşekkür etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde temizlik işçisi, evinin sokağında bulunan çöp konteynerlerini boyayıp desenle süsledi.
Gaziler Mahallemizde ikamet eden Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ali Gültekin, sokağında bulunan 3 adet çöp konteynerini boyayıp desen yapıp çiçek çizdi.
Boş zamanında çöp konteynerlerine resim çizdiğini belirten Ali Gültekin, bazen sokaklara oyun çizgileri çizerek çocukların oyun oynamasını sağladığını söyledi.
Gaziler Mahallesi Muhtarı Çiğdem Ekici’de temizlik işçisi Ali Gültekin’e teşekkür etti.

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Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Babil Eczanesi
Merkez
Botan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
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