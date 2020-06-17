Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik’te

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli toplantı ve incelemeler için Bilecik’e geldi.

Bilecik Valiliği önünde Vali Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Hediye İman ile ilgililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ilk olarak Valilik ziyaret defterini imzaladı. Bilecik Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Büyükdede, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya da katıldı.

