Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla bugüne kadar Burdur'da 139 projeye cari fiyatlarla 103 milyon lira destek sağlandığını belirterek, "Böylece şehrimizde ve ilçelerimizde 155 milyon liralık yatırımın önünü açtık." dedi.

Varank, Burdur İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ancak millete aşık, Türkiye’yi de çok sevdiklerini söyledi.

Burdur'a her zaman olduğu gibi yine hizmet ve projelerle geldiklerini belirten Varank, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) vasıtasıyla kısa sürede Burdur'a kazandırılacak projelerin imza törenini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Burdur'un her şehir gibi kendi ölçeğinde ülke ekonomisine değerli katkılar sağladığını dile getiren Varank, kentin 2021'de 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bir önceki yıla göre yüzde 36'lık bir artış yaşandığını bildirdi.

Burdur'un sürekli gelişiyor olmasının kendilerini memnun ettiğini söyleyen Varank, kendilerinin de destek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

- "Burdur OSB'de boş parsel kalmadı"

Burdur'da 3 Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4 bine yakın kişinin istihdam edildiğini belirten Varank, şunları söyledi:

"Son dönemde Burdur ikinci OSB'ye de önemli firmalar yatırım yapmaya başladı. Son 2 yıldaki taleplerle şu anda Burdur'daki OSB'lerimizde hiç boş parsel kalmadı. Bu noktada Burdur ikinci OSB ile Bucak OSB'nin genişlemesiyle ilgili taleplerin farkındayız. Bunları da en kısa sürede yerine getirmek için yereldeki paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Yeni üreteceğimiz parsellerle Burdur'a olan sanayici talebini hızlıca karşılamak istiyoruz."

Varank, Burdur'da farklı kümelenme anlayışlarıyla katma değerli sanayinin de önünü açmak istediklerini ifade etti. Burdur'da silah sanayisinde, tarım makineleri ve mermer ile mermer makineleri ile ilgili önemli tecrübe bulunduğunu dile getiren Varank, bunların tamamına dönük projeleri geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Burdur'da sanayinin yanında hangi alanlarda rekabetçiliğin öne çıkarılabilir olduğu yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Varank, bu anlamda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAKA Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin şehir için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

- "Burdur'da BAKA ile 139 proje hayata geçti"

BAKA tarafından yapılan yatırımlara işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAKA aracılığıyla bugüne kadar Burdur'da 139 projeye cari fiyatlarla 103 milyon lira destek sağladık. Böylece şehrimizde ve ilçelerimizde 155 milyon liralık yatırımın önünü açtık. 2019'dan beri yürüttüğümüz SOGEB projelerine artık bütün illerimiz aşina. Bu programla kadınların, gençlerin, dezavantajlı bireylerin kişisel kapasitelerini artırıyor, onları sosyo ekonomik hayata entegre etme yönünde adımlar atıyoruz. Burdur'da bugüne kadar 7 SOGEB projesine yaklaşık 11 milyon lira destek sağladık. Bugün ise yine SOGEB kapsamında önümüzdeki dönemde destekleyeceğimiz 3 projenin imza törenini gerçekleştireceğiz. Projelerimiz sayesinde gıda, tarım ve hayvancılık alanında katma değer artışı yakalayacağız."

Kızılkaya Belediyesi ile 1500 metrekare alanda çörek otunun elenmesi, paketlenmesi ve şişelenmesi yönünde de bir çalışma yaptıklarını dile getiren Varank, bunun katma değerli üretime yönelik önemli bir proje olacağını ifade etti. Çörek otunun ham madde olarak satıldığında kilogramının 22 lira, elenerek satıldığında 30 lira olduğunu söyleyen Varank, ancak standartlara uygun şekilde ambalajlanıp paketlenip satılırsa 100 gramının ortalama 20 lira olduğunu söyledi.

20 liralık bir ham maddeyi 200 liralık bir ürüne dönüştürülebildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bizim aslında şehirlerimizde, bölgelerimizde yapmamız gereken bu. İlçelerimizin potansiyellerine bakıp nerelerde yatırım yaparsak katma değer oluşturabiliriz, bununla ilgili çalışmamız lazım. İşte biz bu manada bakanlığımızla, kalkınma ajansları vasıtasıyla bunu yapmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu da bizim katma değer oluşturacağımız proje olacak. Bu 3 projeye yaklaşık 6,5 milyon lira destek sağlayacağız."

Bakan Varank, coğrafi işaretlerin her memleketin kendine has değerlerini temsil ettiğini, Burdur'un da yöreye özgü birçok ürüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

Coğrafi işaret tescilinin emeğin, alın terinin kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin korunmasını sağladığına işaret eden Varank, "Tescilli coğrafi işaret sayısı 2002'de sadece 50'li rakamlardaydı, şu anda bu sayı 1186'ya ulaştı. Tabii Burdur da bu artışa katkı sağlayan illerimizden bir tanesi. Son 2 yılda Burdur'umuzun Karamanlı cevizi, Karamanlı kişnişi, Dirmil sipsisi, Karamanlı rezenesi, Bucak salebi ve Tefenni rezenesi olmak üzere 6 coğrafi işareti tescil edildi." diye konuştu.

Burdur'un refahını, rekabetçiliğini, potansiyelini istişare etmek üzere iş insanlarıyla da bir araya geleceklerini belirten Varank, "İş dünyasının önünü nasıl daha fazla açıp, nasıl daha fazla istihdam sağlarız, bize önerecekleri hangi hususlar bunları dinleyeceğiz." dedi.

Varank, coğrafi işaret belgesi teslim töreni sonrası iş insanlarıyla bir araya geldi.

