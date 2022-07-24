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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

24.07.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

GİRESUN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretler için kente gelen Varank, DOKA ve Giresun Valiliğince yürütülen Zeytinlik Semti'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi. Varank, semtteki tarihi Giresun evleri hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Giresun Belediyesi'nce uygulanan DOKA destekli Yöresel Ürünler Pazarı'nda da incelemelerde bulunan Varank, burada satış yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Bulancak ilçesindeki Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Varank, burada silah üretimi yapan GİRSAN ile dron üretimi yapan Drone Tech firmalarını ziyaret etti.

Firmaların çalışmalarına ilişkin bilgi alan Varank, ardından Tirebolu ilçesine giderek ÇAYKUR'un satış mağazasını ziyaret etti.

Görele ilçesine de giden Varank, Görele Belediyesince organize edilen 13. Uluslararası Görele Kemençe ve Horon Festivali'ne katıldı. Bakan Varank, 13. Uluslararası Görele Kemençe ve Horon Festivali ağası seçildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Giresun'a kazandırdıkları projelerin açılışlarını gerçekleştirdiklerini, yeni projelerin de imzalarını attıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Giresunluların ihtiyaç duyduğu yatırımları kente kazandıracaklarını belirten Varank, "Görele'ye bir tekstil fabrikası inşa ediyoruz ve inşallah tamamlandığında yatırımcısı hazır, orada 300 gencimiz istihdam edilecek. O fabrikamız da Görele'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, vatandaşın hizmetkarı olduklarını ifade ederek, "Bu güzel günde, bu güzel etkinlikte sizlerle beraber olduğumuz için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Varank'a, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener tarafından hediye takdim edildi.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı eşlik etti.

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