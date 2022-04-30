Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Batman'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu şehirde terör, acı, kan vardı ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iktidara gelmesiyle biz hem terörle çok ciddi anlamda mücadele etmeye başladık hem de birtakım istismar hadiselerinin kullanılmasının önüne geçerek aslında teröre zemin hazırlayan birtakım siyasi hareketlerin de önünü kesmiş olduk." dedi.

Batman Valisi Hulusi Şahin ile makamında görüşen Varank, daha sonra geçtiği Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bazı firmalarda işçilerle bir araya geldi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Varank, İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililerle buluştu.

Varank, burada, Türkiye'de teşkilatların ramazan boyunca sahada olduğunu söyledi.

Böyle mübarek bir günde, böyle mübarek bir şehirde olmaktan bahtiyarlık duyduğunu aktaran Varank, herkese ağız tadıyla bir Ramazan Bayramı diledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara ramazanın son yarısından itibaren Anadolu'ya çıkma talimatı verdiğini belirterek, "Bu talimatla birlikte rutin programlarımızın üstüne, şehirlerimize bakan arkadaşlarımızla programlar yaptık. Ben de Batman'a gelmeyi tercih ettim. Zaten uzunca bir süredir Batman'a gelmek üzere planlar yapıyordum. Farklı vesilelerle planlarımızı ötelememiz gerekti. Bugün buradayız." diye konuştu.

Yatırımcıların ikinci OSB'yi talep ettiğini ve 300 yatırımcının beklediğini bildirdiklerini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu noktalara nasıl geldiğimizi de asla unutmamamız lazım. Biz bu coğrafyada, bu şehirde terörden neler çektik. Teröristlerin bu şehri sabote etmesinden neler çektik, onları da hiçbir zaman unutmadan aslında geleceğe bakmamız lazım. Bu şehirde terör, acı, kan vardı ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iktidara gelmesiyle biz hem terörle çok ciddi anlamda mücadele etmeye başladık hem de birtakım istismar hadiselerinin kullanılmasının önüne geçerek aslında teröre zemin hazırlayan birtakım siyasi hareketlerin de önünü kesmiş olduk."

- "Stratejik olarak konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz"

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin kilit rol oynadığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bugün dünya bizim ürettiğimiz insansız araçlarını, SİHA’ların savaş konsepti değiştirdiğini konuşuyorsa, o yüksek teknoloji araçların kabiliyetini nasıl elde ettiysek işte stratejik olarak konumumuzu her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de şehirlerimizin potansiyelinden en yüksek manada faydalanmaya devam edeceğiz. Batman’da tarım güçlü mü, tarımı destekleyeceğiz, tekstil güçlü mü, tekstili desteklemeye devam edeceğiz. Batman bir petrol şehri mi, bunu nasıl daha ileriye taşırız, bunu destekleyeceğiz. Bize düşen ne varsa teknoloji ve bölgesel kalkınmada şehirlerimizi destekleyeceğiz. Bugün açılışlar yapıyoruz, yetmiyor Teknopark açılışını yapacağız. Eğer siz katma değerli üretim yapmak istiyorsanız araştırma geliştirme yapmanız gerekiyor. Bunun yolu nereden geçiyor, teknoparktan geçiyor. Biz bunu ufak tefek eksiklikleriyle bugün Batman’a kazandırıyoruz. Batman, tarımı ve teknolojisiyle sadece bölgenin değil Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak. Bunu Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Bunu da yapmanın yolu birliğimizi beraberliğimizi devam etmekten Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmaktan geçiyor. Özellikle 2023-2024 döneminde çok daha güzel neticeler almak için bu gerekli."

- "Batman'da bir huzur ortamında yaşıyoruz"

Türkiye'yi kalkındırma davasında her şehri bir gördüklerini dile getiren Varank, Batman'a boş gelmediklerini, şehre değer katacak projelerin resmi açılışlarını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Varank, 2002 yılında iktidara geldiklerinde "Olağanüstü Hal"in kaldırılmasına yönelik Güneydoğu Anadolu'nun talebi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şu Olağanüstü Hali kaldırın bizim sizden hiçbir talebimiz yok. Biz gelip sizin kapınızı bile çalmayız. Sadece Olağanüstü Hal kalksın. Biz buralarda biraz daha rahat yaşayabilelim.' İşte o sadece Olağanüstü Hal kalksın noktasından bugün geldiğimiz noktadan bütün istismar alanlarını ortadan kaldırmış, Türkiye'de ayrımcılığı ayaklar altına almış bir iktidarı oluşturduk. Kimsenin bu ülkede inancından, dilinden, etnik kökeninden dolayı hor görülemeyeceğini söyledik ve bununla ilgili adımları attık. İşte bugün geldiğimiz noktada Batman'da bir huzur ortamında yaşıyoruz. Gece yarılarına kadar insanlar ramazanda sokaklarda cıvıl cıvıl bir Batman'ı yaşıyorlar. Bunları yaşamak önce hayaldi. Bugün biz terörle mücadele ederken aynı zamanda işte gençlerimiz istihdam alanları bulsunlar diye, birileri onları kandırıp ilçe binalarından il binalarından dağa götürmesinler diye onlara iş imkanları oluşturmaya çalışıyoruz."

Varank, şunları kaydetti:

"Batman, artık üretim ve kalkınmanın yoluna girmiş bir şehir demektir, başka şehirler görmemize gerek yok. Bundan sonra herkes Batman gibi olmak nasıl olur bunun yoluna bakacaktır. Bizim gevşeklik göstermememiz lazım. İşte o acıları nasıl yaşadıysak, terörle nasıl mücadele edip buralara kadar geldiysek bunun için pusuda bekleyen olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Biz terörle teröristle sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız ama bütün istismar alanlarını bu şehirde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortadan kaldırarak milli birlik ve kardeşlik şuuru ile bu şehirleri kalkındırmaya, ekonomik anlamda imkanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz daha müreffeh bir Batman'da, bir Türkiye'de yaşayacaklar."

