Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi'nde konuştu: (2)

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçtiğimiz yıl AR-GE harcamaları, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldi." dedi.

Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, pandemi ve iklim değişikliğiyle küresel rekabetin çok daha farklı bir boyuta taşındığını gördüklerini söyledi.

Bu durumun, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini de her zamankinden çok daha önemli hale getirdiğini ifade eden Varank, "Bunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızda biz bakanlık olarak AR-GE'yi, inovasyonu baş tacı ediyoruz. Esasında biz hükümet olarak 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Tabii gönül isterdi ki göreve geldiğimizde oturmuş bir ekosistemi biz de bulabilelim ancak maalesef biz öyle bir ortam bulamadık. Bu yüzden adeta sıfırdan bir ekosistem inşa etmek için kolları sıvadık. Sağladığımız desteklerle sadece 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 92'ye çıkardık." diye konuştu.

Varank, teknoparkların Türkiye'nin yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimciliğin kalbi olduğunu dile getirerek, teknoparklarla birlikte AR-GE ve tasarım merkezlerinin de inovasyon ekosistemini besleyen bir diğer önemli unsur olduğunu kaydetti.

İlk defa kendi dönemlerinde başlayan bu merkezlerin sayısını bugün 1600'ün üzerine çıkardıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

"İşte buralarda yürütülen özverili çalışmalar sayesinde ülkemiz, AR-GE ve inovasyon konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetti. Geçtiğimiz yıl AR-GE harcamaları, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 55 milyar liraya yükseldi. Daha önce AR-GE harcamalarının sadece yüzde 30'unu gerçekleştiren özel sektör, bugün bu harcamaların yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Hükümetlerimiz döneminde, AR-GE harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a kadar çıktı. AR-GE istihdamı 6 kat artarak, 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200'e ulaştı. Kısacası, yaptığımız yatırımların katkısıyla Türkiye, AR-GE ve inovasyon ekosistemi bakımından sayılı ülkeler arasında kendisine şu anda yer bulabiliyor."

- "Unicorn'ların sayısı 6'ya ulaştı"

Varank, buradan aldıkları güçle bugün artık Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu hayata geçirdiklerini, tam zamanında doğru alanlara yatırım yaptıklarını ifade ederek, dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, yapay zekada, elektrikli ve otonom araçlarda firmaların çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bu noktada Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü yapmak için işletmelere büyük çaplı destekler sağladıklarını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşümde AB Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde biz bu dönemde eylemlerimize hız kazandırdık. TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümde AR-GE ve inovasyona ilişkin büyük çaplı destekler sağlıyoruz. Yapay zekanın doğru yönetişimi için Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'mizi yayımladık. Elektrikli ve otonom araçlarda yüz akımız olan TOGG, araçlarını seri üretim bandından indireceği günlere hızla yaklaşıyor. Birileri kabul etmek istemese de ülkemiz, teknoloji tabanlı girişimleri sayesinde dünyadan ses getiren işlere imza atıyor. İşte Türkiye'de milyar dolar değerlemeye ulaşan start-up'ların sayısı 6'ya ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettiğimizde Türkiye'den unicorn yani milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşacak şirketler çıkacak dediğimizde bize kimse inanmamıştı. Şu anda unicorn sayımız 6'ya ulaştı ve bunlardan bir tanesi dün Almanya'da güzel bir etkinliğini gerçekleştirdiğimiz Trendyol. Trendyol bir elektronik ticaret firması. Şu anda Almanya'da faaliyet göstermeye başladı ve bütün ürünlerini Türkiye'den Almanya'ya satmaya başladı. 7 aydır Almanya'da faaliyet yürütüyor. Almanya'da 1 günde sattığı ürün sayısı 200 bine ulaştı. Düşünün bir e-ticaret firması Türkiye'deki malları, elektronik ortamda Almanya'ya pazarlıyor ve 200 bin ürünü 1 günde satabiliyor. İşte katma değer bu, teknoloji tabanlı girişimcilik bu. Bunlar sadece birer işaret fişeği. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle bundan sonra çok daha hızlı gelişmelere şahitlik edeceğiz. İnovasyon ekosistemimizin tecrübesi arttıkça, ülkemizin rekabetçi pozisyonu da çok daha güçlenecek."

- "Kritik teknolojileri özümsemiş sizin gibi değerli gençler yetiştiriyoruz"

Varank, bugün bazılarının ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde Türkiye'de son 5 çeyrektir üretime ve yatırıma dayalı ciddi bir büyüme gerçekleştirildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhracata baktığımızda yine aynı başarıyı görebiliyoruz. 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları yakalamış durumda ve bizim ihracatımızda, petrol yok, doğal gaz yok. Biz yerin altından çıkardığımız ürünleri satmıyoruz. Bu 240 milyarlık ihracatın, yüzde 90'dan fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. Üretiyoruz ve satıyoruz. Elbette biz bunları yeterli görmüyoruz. İhracatta nicelik artışıyla beraber nitelik artışını da tam anlamıyla yakalamak mecburiyetindeyiz ve bunu yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz çünkü artık herhangi bir işi yapmak üzere yola çıktığımızda daha tecrübeli, daha yetkin ve daha gelişmiş bir ekosisteme sahibiz. Çünkü artık, özel sektör bir işe giriştiğinde onları bürokrasi ile boğan değil, onların önünü açan bir siyaset anlayışı var. Çünkü artık, TEKNOFEST'lerle Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile 42 yeni nesil yazılım okullarımızla kritik teknolojileri özümsemiş sizin gibi değerli gençlerimizi yetiştiriyoruz. Bakanlık olarak, her zaman daha fazlasını yapmaya da hazırız. Gelin siz de bize destek olun. Büyük ve güçlü Türkiye hayalimizi inşallah hep birlikte gerçeğe dönüştürelim."

Daha sonra Bakan Varank'a, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen tarafından hediye takdim edildi.

Bakan Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve Şen, zirve kapsamında stantları gezdi.

Katılımcılarla sohbet eden ve öğrencilerle fotoğraf çektiren Bakan Varank, daha sonra elektrikli scooter kullandı.

(Bitti)

