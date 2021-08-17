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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bozkurt ve Abana'da incelemede bulundu

17.08.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bozkurt ve Abana'da incelemede bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bozkurt ve Abana'da incelemede bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde selden etkilenen sanayi bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Abana ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Varank, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bozkurt ve Abana'da incelemede bulundu

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