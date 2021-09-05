Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Efficiency Challenge kapsamında yarışmaya katılan araçları inceledi:

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrencilerin yaptığı araçları inceledi.

Söz konusu yarışmanın final günü için TOSFED Körfez Yarış Pisti'ne gelen Varank, burada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise ve üniversite öğrencilerinin araçlarını yakından inceleyerek bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, TÜBİTAK'ın 16 yıldır bu yarışları düzenlediğini ve son dönemde bu yarışların, TEKNOFEST çatısı altında, diğer bütün organizasyonlarla beraber gerçekleştirildiğini söyledi.

Varank, bunun hız yarışması değil, verimlilik yarışması olduğuna işaret ederek, "Burada öğrencilerimizin kendi tasarlayıp ürettikleri araçlarla en az enerjiyi harcayıp en fazla mesafeyi gitmelerini ölçmüş oluyoruz." dedi.

Liselilerin bu yıl ilk defa yarışlara katıldığını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Gerçekten liselilerin de ilgi göstermesinden memnunuz. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bunların çok farklı alanları var. Roket yarışlarından insansız su altı yarışlarına kadar… Buradaki amacımız, gençlerimizin, geleceğin teknolojilerine yatkınlık sağlamaları, geleceğin teknolojileriyle çalışma yapmaları, bu yarışmalarla takım ruhunu öğrenmeleri ve bu sayede ileride başarılı birer mühendis bilim insanı olmaları. TEKNOFEST bütün heyecanıyla devam ediyor. 50 bine yakın takım, 35 farklı kategoride yarışmalara başvurdu. Elektrikli araçlara da 200 takımımız toplamda başvurdu ve gerçekten ilgi çok büyük. Şu anda üniversitelilerin final yarışları yapılıyor."

Bakan Varank, Türkiye'nin geleceğini parlak gördüklerini ifade ederek, kendi zamanlarında böyle imkanların bulunmadığını aktardı.

Şu anda Anadolu'nun her tarafından gelen liselilerin, hocalarının önderliğinde bir araya gelip takımlar oluşturup araçlarını tasarladıklarını ve ürettiklerini belirten Varank, "Tabi burada TÜBİTAK'ın büyük desteği var. Öğrencilerin birtakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz, onlara mentorluk veriyoruz ama öğrencilerimiz kendi şehirlerindeki sanayilerden de destek alıyorlar. Gidip firmalardan destek, sponsorluk alıyorlar ve daha 16, 17 yaşında gençler kendileri oturup bir elektrikli araç tasarlayıp bunlarla yarışa giriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜBİTAK Fen Lisesi'nde temel bilimler alanına yoğunlaşmış öğrenciler yetiştireceğiz"

Varank, bütün amaçlarının, gençleri teknolojiye ve bilime ısındırmak olduğuna işaret ederek, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizdi.

Gençlere verdikleri bu desteklerin karşılığını gördüklerini anlatan Varank, "Bilim olimpiyatlarında son dönemde gerçekten çok başarılı işlere imza attılar. Buradaki yarışmalarda başarılı olan takımlar, bunların uluslararası versiyonlarında, roket yarışlarında, uydu yarışlarında önemli dereceler alıyorlar ve biz o gençlerimizle inşallah Türkiye'nin geleceğinde çok daha fazla işlere imza atacağız." görüşünü paylaştı.

TÜBİTAK Fen Lisesi'ni hayata geçirdiklerine de değinen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ilk defa öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatına adım atmış olacaklar. Burada özellikle temel bilimler alanına yoğunlaşmış öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Özellikle uluslararası olimpiyatlara dönük çalışmalar yapacağımız öğrencileri burada yetiştireceğiz. Burada da ilgiden memnunuz."

Mustafa Varank, Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç yarışması öncesinde pistte bulunan üniversiteli öğrencileri tek tek ziyaret ederek, başarılar diledi.

Sonrasında yarışmaya bayrak sallayarak start veren Varank, bazı üniversitelerin pistin dışında bulunan araçlarını kullandı.

