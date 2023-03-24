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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı

24.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik işçileri ve aileleriyle sahur yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı

Bakan Varank, depremden büyük hasar gören küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay ziyareti kapsamında akşam saatlerinde İskenderun ilçesine geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerle istişare toplantısına katılan Bakan Varank, geceyi konteyner kentte geçirdi.

İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik İskenderun Yassı Çelik Üretim Tesisleri'nde çalışan depremzede işçiler ve aileleri için kurulan 2 bin kişilik konteyner kenti ziyaret eden Bakan Varank, demir çelik işçileri ve aileleri ile birlikte sahur yaptı.

Varank, sahurun ardından Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan yılda 4 milyon ton yassı çelik ile 700 bin ton filmaşin üretimi yapacak ve mayıs ayında devreye alınacak yeni yatırımları hakkında bilgi aldı.

Depremzede işçiler ve aileleriyle yapılan sahur programında Bakan Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve İskenderun OSB Başkanı Erol Ayhan Tosyalı da eşlik etti.

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İşçi İskenderun Hatay Sahur sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

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