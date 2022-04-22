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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1)

22.04.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki; '4 milyon abonenin Türkiye'de elektriği kesik.' Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı, tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerede? Yalanla siyaset olmaz"

KARAMAN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı, tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerede? Yalanla siyaset olmaz." dedi.

Varank, MEVKA-KOP Başkanlığı Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yıllık dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük kalkınma hamlelerini hayata geçirdiğini söyledi.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye kadar birçok alanda devrim niteliğinde atılımların yapıldığını belirten Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çabalarımız neticesinde elde ettiğimiz başarıların, kaydettiğimiz ilerlemelerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Bizim devraldığımız Türkiye ile bugünün Türkiye'si arasında hangi açıdan bakarsanız bakın kıyaslanamayacak derecede büyük fark var. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm engellemelere rağmen ülkemiz üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekorlar kırarak bugünlere geldi. Hamdolsun aynı kararlılıkla da yolumuza devam ediyoruz."

Varank, ülkenin her şehrinin bu büyüme ve ilerlemeden azami ölçüde faydalanabilmesi gayretinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi ve bölgelerimizi ülke ekonomisinin yapı taşları olarak görüyoruz. Onlar ne kadar güçlü olursa ülkemizin ekonomisi de o derece güçlü olur. Bu nedenle hükümetlerimiz döneminde bölgesel kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik. Bakanlığımız himayesinde yürütülen bu politika ile şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirmek ve rekabet güçlerini artırmak üzere çok yoğun mesai harcıyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyoruz."

Kendileri icraata devam ederken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu'da vatandaşlara "Bize buraları verin, bize buradaki belediyeleri verin. Biz burada güneşten enerji üreteceğiz. Bu enerjiyi de çiftçilere bedava vereceğiz." dediğini söyleyen Varank, şunları aktardı:

"Bir icraat var mı? Yok. Ancak işkembeden atma var. Ana muhalefetin şu anda İzmir'de belediye elinde, Aydın'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da belediye elinde ve buralar tarım kentleri. Buralarda çiftçiler var. Madem belediyeler bedava elektrik verebiliyor, hadi kurun santralleri çiftçilere bedava elektrik verin. Elinizi kim bağlıyor? Neden çiftçiler arasında ayrım yapıyorsunuz? Belediyeyi almak için bu yalanı uydurup çiftçileri mi kandıracaksınız, vatandaşları mı kandıracaksınız? Bizim böyle sallamasyonlara karnımız tok."

- "Siyaset icraatla, projelerle yapılır"

Bakan Varank, siyasetin sahada yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Siyaset icraatla, projelerle yapılır. Burada olduğu gibi 37 projenin açılmasıyla yapılır. Önümüzdeki dönemde destekleyeceğiniz projelerin imzasını atmakla yapılır. Yalan söyleyerek belki saf, temiz vatandaşlarımızı kandırabilirsiniz ama siyasette yol alamazsınız. İşte bugün bir tartışma var; sayın Kılıçdaroğlu elektrik parasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki; '4 milyon abonenin Türkiye'de elektriği kesik.' Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı, tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerede? Yalanla siyaset olmaz. Biz bu ülke için, bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

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