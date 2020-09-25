Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Lice'de mermer fabrikasının açılışını yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mermer fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde 35 milyon liralık yatırımla üretime başlayan, 125 kişinin istihdama kavuşacağı fabrikanın açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Lice'nin daha önce farklı şekilde anılan Lice'nin artık yatırım, üretim, istihdamla anılmaya başladığını söyledi.

Bundan sonra da bu yatırımların devam edeceğini ifade eden Varank, "Bölgede 10 yıldır faaliyetlerini durdurmuş olan bir mermer işletmemiz ocaklarıyla tekrar faaliyete geçiyor. Önemli bir girişim. Burada özel sektörün bir araya gelerek neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birini görüyoruz. 4 firmamız Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi, sermayelerini birleştirdiler ve bu fabrikayı tekrar hayata geçirdiler. Özellikle mermer ocaklarındaki üretim hem yurt içi hem de önemli bir ihracat potansiyeli taşıyor." dedi.

Üretilen mermerin başta Çin olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini, fabrikada ilk aşamada 125 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti: