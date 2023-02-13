Sanayicilerin yardım koridoru, barınma, ısınma ve kişisel temizlik alanlarına yoğunlaştı

Türk sanayicileri de afetzedelere yardımlar için bu seferberliğe ortak oldu.

Sanayicilerin oluşturduğu yardım koridorunda, önem sırasına göre malzeme ve ekipmanlar deprem bölgesine ulaştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerde, AFAD ve Türk Kızılay’ın ihtiyaç listeleri dikkate alınıyor. Arama kurtarma çalışmalarının ardından bölgedeki en önemli ihtiyaçların başında barınma, ısınma ve kişisel temizlik gelirken, sanayiciler yardımlarında bu alanlara yoğunlaşıyor.

Depremin hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda faaliyete geçirilen kriz merkezi, 24 saat esasıyla organize sanayi bölgeleri yönetimleri, sanayiciler ve KOBİ’lerden gelen yardımları koordine ederek, yardım kuruluşları aracılıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Depremden sağ olarak kurtulan afetzedelerin barınma önceliğini ilk günde öngören Kriz merkezi; çadır, konteyner gibi geçici barınma imkanı sağlayan malzemelerin bölgeye güvenli ve hızlı bir şekilde sevki için çalışmalar yürütüyor. Sanayicilerden sağlanan ürünler, kriz masasının koordinasyonunda ayarlanan TIR’larla bölgelere gönderiliyor. Malzemelerin öncelik sıralamasında AFAD ve Türk Kızılay yönlendirmeleri ve bakanlıklar arasındaki koordinasyon esas alınıyor.

BİR MİLYONUN ÜZERİNDE BATTANİYE DEPREM BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ

Çadır ve konteyner üreticileriyle irtibata geçen kriz merkezi, Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarından malzemeleri bölgeye gönderiyor. Ayrıca, çadır ve konteyner üretimi yapmayan ancak bunlar ile keçe ve metal gibi malzemeleri üretebilecek kapasiteye sahip sanayiciler de bu alana yönlendiriliyor. Barınma ihtiyacına paralel olarak çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede ısınma da önemli bir yardım kalemi olarak ilk günden bu yana listenin başında yer alıyor. Depremzedeleri soğuktan korumak amacıyla elektrikli ısıtıcılar, jeneratör, battaniye, uyku tulumu gibi malzemelere olan ihtiyaçlar da karşılanıyor. Kriz merkezi bu çerçevede, binlerce ısıtıcı, jeneratör ve aydınlatma ekipmanlarını da bölgeye ulaştırıyor. Kriz merkezinin koordinasyonuyla bir milyonun üzerinde battaniye deprem bölgesine sevk edildi. -7, -10, -11 ve -20 derecelerde afetzedeleri koruyacak kışlık uyku tulumları, bölgede kurulan depolar aracılığıyla, başta çadır-konteyner kentler olmak üzere diğer depremzede vatandaşlara dağıtılıyor.

KARAVANA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TIR VE KONTEYNERLER BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

Afetzedelerin barınma ve ısınmanın yanı sıra kişisel temizlik ve hijyen ihtiyaçları da dikkat çekiyor. Sanayicilerin destekleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriz masasının organizasyonuyla bölgeye içinde mutfak ve tuvaletlerin de bulunduğu ofis tipi konteynerler kurulmaya başlandı. Karavana dönüştürülmüş TIR ve konteynerler de bölgeye ulaştırıldı. Afetzedelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mobil prefabrik banyo ve tuvaletler de ilk günden itibaren afetten etkilenen bölgelere sevk edilmeye başlandı. Tüm bunların yanı sıra sabun, vücut temizleme havluları, ıslak mendiller, hijyenik ped, şampuan, dezenfektan, çocuk ve yaşlı bezi, mama, paketli hazır gıdalar ve mobil mutfaklar gibi acil yardım ürün ve gereçleri de bölgeye düzenli aralıklarla gönderiliyor.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ’NDEN 24 SAAT MESAİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile kriz masası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, OSB’lerin üretim hatları afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Her türlü konteyner ve çadır, soba ve diğer ısıtıcı malzeme teminleri için Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB’ler, depremin ilk anlarından itibaren 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriz masasının, OSB’ler ile kuruluşlar arasında oluşturduğu yardım köprüsü sayesinde, 7 günde birçok afet noktasına kritik öneme sahip malzeme ulaştı. 10 bine yakın jeneratörün büyük bölümü bölgeye dağıtılırken, sanayicilerden temin edilen 90 bini aşkın ısıtıcı da peyderpey ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

