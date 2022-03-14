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"Sanayide Kadın Eli Projesi" İzmir’de tanıtıldı

14.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sanayide Kadın Eli Projesi" İzmir’de tanıtıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulunun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hazırladığı, "Sanayide Kadın Eli Projesi", İzmir'de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Meclis Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, 2016 ve 2017 yıllarında İtalya’dan iki ticaret odasıyla beraber, "Güçlü kadın güçlü ekonomi" projesi kapsamında kadınlara pastacılık eğitimi verdiklerini kaydetti.

Bu projeyi de çok önemsediklerini belirten Yorgancılar, “Bütün kadınların önsezileri çok yüksek. Kadının fikri alarak yapılan işlerde yanılma imkanı o kadar az oluyor.” dedi.

Toplantıya çevrim içi olarak katılan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de ülkeyi kalkındırmaya, kadın girişimci potansiyelini artırmaya, cinsiyet eşitliği anlamında üzerlerine düşeni yapmaya ve kadın istihdamını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Öztürk, projenin hayata geçtiği illerde farklı bir heyecan oluştuğunu ifade ederek, "Pilot il olarak başladığımız Kütahya’da 2 bine yakın kadını istihdam ettirmek, özellikle pandemi döneminde bunu başarabilmek büyük cesaret, çaba isterdi. Her çalışan kadın eve giren ekmek, aile yoksulluğunun azalması, ortadan kalkması, Türkiye ekonomisine konulan katkı demek." diye konuştu.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından bile daha az olduğunu belirterek, "Bu projemiz ile istihdama hiç katılamamış ya da iş arayışında olan kadınlarımıza iş imkanı yaratılırken diğer taraftan İzmir’de sanayi kuruluşlarımızın da nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmış olacak." dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliği sağlanmasının temel meseleleri olduğunu vurguladı.

Ülkenin sadece ekonomik alanda atılım için değil sosyokültürel olarak da gelişmesi için kadın emeğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kestelli, kadınların iş hayatına dahil olmakta zorlandığını, neredeyse kadınların dörtte üçünün çalışmadığını söyledi.

-Sanayide Kadın Eli Projesi

Sanayide kadın istihdamını arttırmak üzere hazırlanan, İzmir’in pilot illerden olduğu projenin TOBB Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde 81 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Projeyle İzmir’de sanayi kuruluşlarının nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması, istihdama katılamamış, çalışmaya istekli kadınların daha donanımlı hale getirilerek sanayide istihdamlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

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