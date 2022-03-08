YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Sanayideki araçlar "Gülseren yenge"nin elinde güzelleşiyor

Sanayideki araçlar "Gülseren yenge"nin elinde güzelleşiyor

08.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de eşinin Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto yıkama ve pasta cila dükkanında çalışan Gülseren Yıldız, azmi ve çalışkanlığıyla diğer kadınlara örnek oluyor - Yıldız: - "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kendilerine güven gerektiriyor. Herkesin kendine güveni olduğu zaman zaten işi yürüteceklerinden eminim"

ÖMER ÜRER - Düzce'de eşinin oto yıkama ve pasta cila dükkanında çalışan Gülseren Yıldız, temizlik işindeki performansıyla müşterileri tarafından özellikle tercih ediliyor.

Yeni Sanayi Sitesi'nde eşinin açtığı oto yıkama ve pasta cila dükkanında yardım amaçlı çalışmaya başlayan 30 yaşındaki bir çocuk annesi Gülseren Yıldız, "erkek mesleği" olarak bilinen işi kısa sürede öğrendi.

Araçların iç ve dış temizliğini kadın hassasiyetiyle yapan Yıldız, boya koruma ve pasta cila işlerini de eşinin desteğiyle yürütüyor.

Kadınların her alanda çalışabileceğini gösteren Yıldız, sanayinin "Gülseren yengesi" olarak ekmeğini kazanmayı sürdürüyor.

Gülseren Yıldız, AA muhabirine, çocuğunu büyüttükten sonra 5 yıl önce eşinin yanında çalışmaya başladığını anlattı.

Oğlunun da okul sonrası kendilerine yardıma geldiğini aktaran Yıldız, "Eşimin atılmış olduğu bir iş, biz de ailece devam ettiriyoruz." dedi.

- "Güzel tepkiler alıyorum"

Yıldız, burada araçların iç ve dış temizliğini yaptıklarını belirterek, "İsteğe göre koltuklar vesaire temizleniyor. Ağır tonajlı kamyonlar geliyor. Onların temizliğini yapıyoruz." diye konuştu.

İşini severek yaptığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Sevmediğim mesleği yapamam zaten. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kendilerine güven gerektiriyor. Herkesin kendine güveni olduğu zaman zaten işi yürüteceklerinden eminim. Ekmeğimizin peşindeyiz. Hatta böyle dönüp bakan, tekrar bakan oluyor. 'Siz burada mı çalışıyorsunuz?' diyen oluyor. Açıkçası güzel tepkiler alıyorum, şu ana kadar hiç kötü tepkiyle karşılaşmadım. Takdir edenler de oluyor. Birlikte kazanıyor, geçimimizi sağlıyoruz."

Yıldız, "sanayinin yengesi" olduğuna işaret ederek, "Özellikle beni isteyen müşterilerimiz oluyor. Daha önce eleman almışlığımız oldu, 'Yenge yapsın temizliği.' gibi tepkiler de alıyoruz. Benden sonra sanayiye gelip birçok yerde çalışan bayanlar da gördüm. Eşim çok iyi örnek olduğumu söylüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyorSanayinin "usta kadınları" çalışma azimleriyle takdir topluyor
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısıAKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
13:11
İkindi
16:25
Akşam
19:00
Yatsı
20:19
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Eşiyle mesajlarını paylaştı! Tehdit edildiğini söyleyerek bakın neler yazdı

Eşiyle mesajlarını paylaştı! Tehdit edildiğini söyleyerek bakın neler yazdı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.