"Sanayinin Liderleri" TOBB'da açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan "Sanayinin Liderleri" çalışmasında, 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasiteleri incelendi. 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi." dedi.

Bakan Varank, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yıllık dönemde, sanayi ve teknolojide büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Bu ilerlemenin kamu-özel sektör iş birliğiyle başarıldığını dile getiren Varank, AK Parti hükümetleri döneminde altyapı, üstyapı, teknoloji ve insana yapılan yatırımlarla Türkiye'yi bugünlere hazırladıklarını ifade etti.

Varank, bugün sonuçlarının paylaşıldığı Sanayinin Liderleri çalışmasına yönelik şu bilgileri paylaştı:

"TOBB Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan bu çalışmada, 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasiteleri incelendi. 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Devamında da illerin üretim kapasiteleri tespit edilip karşılaştırıldı. İmalat sanayimizin tüm alt sektörlerinde çok büyük üretim kapasitesi artışları olduğunu tablolardan görmüş olduk. Hepimizi heyecanlandıran bu tablo, sanayimizin 2021 yılında üretim ve ihracatta kırdığı rekorların da bir teyidi konumunda."

- "Gayemiz nitelikli bir iş ve yatırım ortamı sunmak"

İllerin üretim performansına ilişkin verilerden bahseden Varank, şunları kaydetti:

"İstanbul, 1809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 şehirden biri olmuş. Mega kentin tekstil, hazır giyim, deri, kimya, plastik, bilgisayar başta olmak üzere birçok sektörde birinci olduğunu görüyoruz. İstanbul'u 1028 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip ediyor. Devamında ise Ankara, Bursa, Konya diye giden bir sıralama ortaya çıkmış. İzmir'in gıda, tütün ve rafine edilmiş petrol sektörlerinde, Kocaeli'nin ise ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtlarının imalatında birinci sırada yer aldığını görüyoruz."

Varank, kaydedilen üretim kapasitesi artışları dolayısıyla sanayicileri tebrik etti.

Bakanlık olarak TOBB'u önemli paydaşlardan biri olarak değerlendirdiklerini belirten Varank, "Tek gayemiz sanayicilerimize, iş dünyasına daha nitelikli bir iş ve yatırım ortamı sunmak ve bu başarıları daha da artırmak. Siz yeter ki işinize odaklanıp üretin, istihdam sağlayın, ihracat yapın. Bu noktada biz tüm imkanlarımızla hizmetinizdeyiz. Bugüne kadar nasıl yanınızda yer aldıysak önümüzdeki dönemde de sizinle birlikte yol yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız yakalanan ivmeyi sürdürmek"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Bakan Varank'ın özel sektör ve sanayinin her zaman yanında olduğuna işaret ederek, Togg başta olmak üzere birçok proje ve çalışmada desteklerini hissettiklerini söyledi.

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sanayide yakaladığı ivme ve ulaştığı seviyenin ortada olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, pek çok sektörde dünya ve Avrupa ölçeğinde ilk sırada yer aldığını ve Avrupa'nın ana tedarikçileri arasında olduğunu kaydetti.

Bu yıl üretim ve ihracatta başarılı bir performans sergilemeye devam edildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, amaçlarının yakalanan ivmeyi sürdürmek olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, yatırımcılara yol göstermek, ellerindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmalarına destek vermek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"İşte bu amaçla Sanayinin Liderleri Programını başlattık. Bu program, sanayi kapasite raporları verileri baz alınarak hazırlandı. Sanayi kapasite raporlarımızla sanayicilerimizin makine parklarını, istihdam bilgilerini, üretim ve tüketimlerini kayıt altına alıyoruz."

- "Yatırım kararlarının doğru alınmasına ışık tutacak"

Bu bilgilere göre, sanayi tesislerinin üretim kapasitelerinin, her il bazında hesaplandığının bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, bu verilere "sanayi.tobb.org.tr" adresinden ulaşabileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, sanayi veri tabanının ve Sanayinin Liderleri Programı'nın yeni yatırım kararlarının doğru alınmasına ışık tutacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yatırımcılarımızın da buradaki bilgileri, önemli bir referans kaynak olarak kullanmalarını, böylece hem kendileri hem de ülkemiz için daha faydalı sonuçlar verecek yatırım kararları almalarını bekliyoruz. Sanayinin Liderleri Programı'nın bir önemli özelliği de coğrafi bazda illerimizin, kendi durumlarını görmelerini sağlamasıdır. Hangi sektörde öne çıktıklarını ve hangi sektörde kümelenme oluşmasını sağladıklarını bulacaklar. Buna göre de hangi sektörlerde yatırım çekme anlamında daha avantajlı olduklarını ortaya çıkaracaklar."

Geçen yıl 2020'ye göre, 4 bin üründen 2 bin 463'ünde, yani yüzde 62'sinde üretim kapasitesinin arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Üretim kapasitesi artan ürün sayısı en çok olan sektörler, Nace 28, makine ve ekipman imalatı sektörü, Nace 20, kimyasal ürünlerin imalatı sektörü, Nace 10 gıda ürünleri imalatı sektörü oldu." diye konuştu.

